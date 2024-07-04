行政院推三班護病比拚2年入法 提12項政策充實護理人力
衛福部今日在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」，包括護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、三班護病比達標醫院獎勵、友善護理職場典範認證、護理新手臨床導師制度、智慧科技減輕護理負荷、擴大住院整合照護計畫、夜班護理人員直接獎勵、多元彈性自主執業、公職護理師比例調升與護理薪資結構合理透明，拚2年入法、4年達標，建立醫院護理留任正循環的機制，並促進領照護理師執業的最大化。
記者陳威叡／台北報導
衛福部表示，落實三班護病比是醫療服務的必要條件，以建立護理照護合理負荷，引領醫院護理人力留任能正向循環。三班護病比標準制度已於今年3月1日正式實施，為鼓勵醫院優先增加充足的護理人力，先推動整體三班護病先達標先獎勵，醫院可因地制宜以醫院整體最大化的人力考量作差異性的留任措施，如白班、急診、特殊病房、護理主管、專科護理師等。
衛福部指出，為因應護理人員三班輪值工作方式面臨家庭工作無法兼顧而離職因素，以夜班獎勵推動夜班專責護理制度，讓醫院護理師可以因不同人生歷程選擇不同的班別制度，降低日夜輪替現象。
此外，透過護理新手臨床導師制度、行政院友善護理職場典範認證等，發展護理人員更多元彈性可自主選擇不同的執業模式，使領照護理師的執業彈性可近；同時，引領醫院護理照護流程智慧創新，並盤點政府支付及獎勵護理相關費用，確保合理反應在醫院護理薪資福利措施等，以有效留任護理人力。