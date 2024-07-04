老婆不要看！黃冠智「丁字褲露屁屁」　裸身擦澡與同袍操肌

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原來這些課程都是自詡為「健身教練」的黃冠智細心安排，三人才能在短短的畫面中展露最佳狀態，日前在北影見面時「大哥」黃冠智立刻詢問朱宥丞現在體格狀態，朱宥丞得意表示，殺青距今超過一年仍保有腹肌！黃冠智回想為了《聽海湧》，三兄弟在日本的同居生活：「所有事都一起行動，感情更是加深，彼此也都會互相照顧，但畢竟我年紀最大，多照顧他們是一定要的。」
吳翰林、黃冠智和朱宥丞在《聽海湧》中，飾演的新海三兄弟離開臺灣赴南洋擔任戰俘監視員。預告裡，年紀最小的朱宥丞在樹木高聳入雲、眼前一片漆黑的林間盯哨時感到不安，吳翰林在樹林間對著朱宥丞說：「你聽，聽著海湧聲，就想著我們還在臺灣，還在海膽洞裡摸海膽。」透過這幾句話安撫小弟，同時勾起思鄉之情。吳翰林透露拍攝現場根本聽不到海浪聲：「那是最充滿想像力的時候，我感受到小弟的害怕、但又看見他因為海湧聲而露出天真無邪的笑容，小弟安心、我也放心了。」
《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事，全劇共五集，自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。