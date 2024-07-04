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老婆不要看！黃冠智「丁字褲露屁屁」　裸身擦澡與同袍操肌

▲黃冠智（左圖左）為戲犧牲只穿「丁字褲」，今年3月才剛辦完婚禮，觀眾看了直呼，「老婆不要看！」（圖／公視提供、翻攝自IG huang_guanzhi）
▲黃冠智（左圖左）為戲犧牲只穿「丁字褲」，今年3月才剛辦完婚禮，觀眾看了直呼，「老婆不要看！」（圖／公視提供、翻攝自IG huang_guanzhi）

記者李欣容／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》上週在台北電影節舉行亞洲首映後好評如潮，今（4）日官方釋出預告「三兄弟篇」，黃冠智、吳翰林、朱宥丞在戰俘營民宿，穿著丁字褲的可愛互動，黃冠智今年3月才剛和演員老婆鄭毓萱結婚，裸身擦澡畫面讓觀眾直呼：「老婆不要看！」

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預告中黃冠智、吳翰林和朱宥丞在戰俘營宿舍內穿著「丁字褲」和「吊嘎仔」的日常可愛互動，黃冠智裸身擦澡，吳翰林、朱宥丞也脫衣準備入睡，展現三人為該劇練出的結實線條，朱宥丞回憶在日本共同生活時：「每天起床之後會先跑步15分鐘、跳繩10分鐘，再練核心、仰臥起坐或伏地挺身，每天做不同的動作鍛鍊體能。」

▲黃冠智（左起）、朱宥丞，（圖／公視提供）
▲黃冠智（左起）、朱宥丞和吳翰林在戰俘宿舍可愛的互動。（圖／公視提供）
原來這些課程都是自詡為「健身教練」的黃冠智細心安排，三人才能在短短的畫面中展露最佳狀態，日前在北影見面時「大哥」黃冠智立刻詢問朱宥丞現在體格狀態，朱宥丞得意表示，殺青距今超過一年仍保有腹肌！黃冠智回想為了《聽海湧》，三兄弟在日本的同居生活：「所有事都一起行動，感情更是加深，彼此也都會互相照顧，但畢竟我年紀最大，多照顧他們是一定要的。」

吳翰林、黃冠智和朱宥丞在《聽海湧》中，飾演的新海三兄弟離開臺灣赴南洋擔任戰俘監視員。預告裡，年紀最小的朱宥丞在樹木高聳入雲、眼前一片漆黑的林間盯哨時感到不安，吳翰林在樹林間對著朱宥丞說：「你聽，聽著海湧聲，就想著我們還在臺灣，還在海膽洞裡摸海膽。」透過這幾句話安撫小弟，同時勾起思鄉之情。吳翰林透露拍攝現場根本聽不到海浪聲：「那是最充滿想像力的時候，我感受到小弟的害怕、但又看見他因為海湧聲而露出天真無邪的笑容，小弟安心、我也放心了。」

▲黃冠智（左）逼朱宥丞練肌肉，即便殺青已經一年，朱宥丞的腹肌還在，沒有讓「黃教練」丟臉。（圖／公視提供）
▲黃冠智（左）逼朱宥丞練肌肉，即便殺青已經一年，朱宥丞的腹肌還在，沒有讓「黃教練」丟臉。（圖／公視提供）
《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事，全劇共五集，自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館上架。

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