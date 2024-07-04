劉德華10月底攻小巨蛋連唱4天 蔣萬安：歡迎再次來台北開唱
睽違11年，「男神」劉德華10月31日起將在台北小巨蛋連續4天舉辦演唱會。對此，台北市長蔣萬安今（4）日表示，歡迎劉德華又再次來台北辦演唱會，非常期待。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席萬大線第一期台北市區段隧道貫通典禮記者會，媒體詢問劉德華將在台北小巨蛋連續4天舉辦演唱會，之後大巨蛋有可能向劉德華來招手嗎？蔣萬安說，非常歡迎劉德華又再次來台北辦演唱會，「我們非常期待，也很開心台北市接下來我們各項演唱會幾乎每一週都非常精彩，期待一場比一場能夠吸引到更多的好朋友前來。」
蔣萬安說，除了劉德華，之前張學友來，也引起很大的關注跟捧場。除此之外，接下來因爲進入暑假，其實還有包括宇多田光，還有Super Junior等，都會來到台北舉辦演唱會。今年光上半年就包括韓國的IU，還有Baby Monster上半年來，泫雅隨著在台北辦的職棒賽事登台、在大巨蛋演出。
蔣萬安提到，當然下半年還有ITZY等，都是年輕人非常喜愛的這些國際級的歌手、表演團體前來，能夠帶動更多的活動，吸引到民眾、國內外的歌迷前來，推動經濟能夠蓬勃發展，這都是讓市民感受到身處在這個城市非常幸福的一件事。