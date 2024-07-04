只為圓夢！皇子Bronny出賽機會少　沃神：第一年將被下放發展聯盟

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Bronny被湖人隊以第55順位選中，並簽下這份4年790萬美元的新秀合約，讓湖人球迷期待父子同台競技。湖人將在開幕安排Bronny與詹皇攜手作戰，不過Wojnarowski表示，別期待Bronny進入湖人先發，相反地，Bronny未來大部分時間都將待在湖人隊發展聯盟
湖人隊目前擁有LeBron James和Anthony Davis兩位頂級巨星，並且可能會引入第三位全明星級別的球員，展現挑戰總冠軍的企圖心，也意味著他們非常重視球隊戰績，避免再次落入附加賽區。另外，由於Bronny年紀尚輕且實力未成熟，例行賽期間他很難獲得穩定的出賽時間。
NBA首對同隊父子檔誕生 棒球、冰球都有過
LeBron和Bronny James即將成為NBA歷史上首對同台打球的父子組合後，他們也將加入其他職業運動中父子同隊的行列。像是傳奇外野手Ken Griffey Jr.在1990年和1991年與父親一起為西雅圖水手隊效力，以及綽號「冰球先生」的Gordie Howe曾和他的兒子Mark和Marty在1979-80賽季為哈特福德捕鯨者隊效力。
許多孩子追隨父親的腳步進入NBA，包括Domantas和Arvydas Sabonis，Klay和Mychal Thompson，以及Gary Trent Jr.和Sr。在NBA歷史上，從未有過父子二人在同一時間一起上場，更別說在同一支球隊。如今，LeBron與Bronny即將創造歷史紀錄。