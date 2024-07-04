獨／UBA兩大頂尖球星缺席職籃聯合體測　陳將双傳出將參加CBA選秀

只為圓夢！皇子Bronny出賽機會少　沃神：第一年將被下放發展聯盟

▲洛杉磯湖人隊與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，簽下一份4年新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，簽下一份4年新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

詹皇大兒子Bronny James與湖人簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元），父子同場比賽的歷史畫面即將上演。然而，《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski在「SportsCenter」節目上指出，Bronny大部分時間都將待在發展聯盟南灣湖人隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bronny出賽機會不多　多半時間待發展聯盟

Bronny被湖人隊以第55順位選中，並簽下這份4年790萬美元的新秀合約，讓湖人球迷期待父子同台競技。湖人將在開幕安排Bronny與詹皇攜手作戰，不過Wojnarowski表示，別期待Bronny進入湖人先發，相反地，Bronny未來大部分時間都將待在湖人隊發展聯盟

湖人隊目前擁有LeBron James和Anthony Davis兩位頂級巨星，並且可能會引入第三位全明星級別的球員，展現挑戰總冠軍的企圖心，也意味著他們非常重視球隊戰績，避免再次落入附加賽區。另外，由於Bronny年紀尚輕且實力未成熟，例行賽期間他很難獲得穩定的出賽時間。

NBA首對同隊父子檔誕生　棒球、冰球都有過　

LeBron和Bronny James即將成為NBA歷史上首對同台打球的父子組合後，他們也將加入其他職業運動中父子同隊的行列。像是傳奇外野手Ken Griffey Jr.在1990年和1991年與父親一起為西雅圖水手隊效力，以及綽號「冰球先生」的Gordie Howe曾和他的兒子Mark和Marty在1979-80賽季為哈特福德捕鯨者隊效力。

許多孩子追隨父親的腳步進入NBA，包括Domantas和Arvydas Sabonis，Klay和Mychal Thompson，以及Gary Trent Jr.和Sr。在NBA歷史上，從未有過父子二人在同一時間一起上場，更別說在同一支球隊。如今，LeBron與Bronny即將創造歷史紀錄。

詹皇降薪給兒子Bronny加薪？他合約價碼竟是去年同順位球員逾7倍

NBA史上第一對父子同隊！ 詹皇之子Bronny與湖人簽4年2.5億合約

當皇子真好！湖人複數年保障約綁住Bronny　一般人只能拿雙向合約

詹皇經紀人稱Bronny James不是靠爸族！但對「威脅」一事閉口不談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載