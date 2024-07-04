統一發票千萬獎還有8張未領獎！這3張明到期　消費地點、金額看這

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不過，財政部表示，今年1-2月期統一發票仍有3張千萬獎未被領走，包括在桃園市中山路的台灣中油花125元加油、在新北市土城區金城路金城立體停車場支付60元停車費，還有在高雄市前鎮區廣西路的全家便利商店消費246元。另外，200萬元特獎也有5張也沒有來領獎。
至於今年3-4月期統一發票開出的特別獎1000萬元中獎號碼為「44140251」，特獎200萬元中獎號碼為「14715309」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「86562747」、「79171152」、「77925523」。根據財政部公布的中獎清冊，這期特別獎新台幣1000萬元共有17人中獎，另有16人抱走特獎200萬元。
財政部也透露，3-4月期統一發票千萬獎還有5張未領獎，分別在新北市土城區學府路2段210號地下2樓market便利購家樂福超市花65元買食品等、還有由新北市五股區五權五路27號3樓Uber Eats開出34元外送費、在台中市西區忠明南路蜜鄰便利超市花26元買飲料、在雲林縣口湖鄉中正路1段99號中油花1224元加汽油及在高雄市楠梓區右昌街148號1樓統一超商花51元買飲料，領獎期限至9月5日。