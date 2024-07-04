獨／UBA兩大頂尖球星缺席職籃聯合體測　陳將双傳出將參加CBA選秀

馬刺要拚新賽季？網羅資深控衛CP3還不夠　美媒曝還想找回DeRozan

▲NBA美國職籃芝加哥公牛明星後衛DeMar DeRozan現為自由球員，傳出有許多球隊對他頗感興趣，去年的西區爐主馬刺也有意找回他。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃芝加哥公牛明星後衛DeMar DeRozan現為自由球員，傳出有許多球隊對他頗感興趣，去年的西區爐主馬刺也有意找回他。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃聖安東尼奧馬刺上個賽季儘管喜獲狀元籤，進而選進備受矚目的新星「斑馬」Victor Wembanyama，但球隊戰績仍舊沒有起色，最終全年繳出22勝60敗的慘澹成績，也是西區爐主。但今年休賽季他們則是動作頻頻，不但日前在自由市場上以1年1100萬美元（約台幣3.5億元）價碼網羅資深控衛「CP3」Chris Paul，今（4）日更有美媒指出，馬刺如今有意加入明星球員DeMar DeRozan的爭奪戰，期望能找回這名昔日也曾披身批馬刺戰袍的好手，力拼重返季後賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬刺有意找回DeRozan　但國王、熱火等數隊也想要

根據美媒《邁阿密先驅報》記者Barry Jackson稍早最新報導，傳出馬刺如今有意找回DeMar DeRozan，但國王、熱火等隊也是潛在競爭者，他寫下：「消息人士透露，沙加緬度國王目前已經和公牛隊討論了DeMar DeRozan的簽約和交易事宜，而馬刺現在也有簽下他的可能性。儘管DeRozan似乎對加入熱火頗感興趣，但熱火目前還沒有能力給他他需要的東西，熱火隊也希望在今年夏天能有網羅他們想要的球星的機會。」

DeRozan現為自由球員　但如今年紀已不算年輕

DeMar DeRozan現年已不算年輕，年紀來到了34歲，個人球員生涯也正逐漸邁向末期，現在則為自由球員。但上個賽季DeRozan在公牛隊仍舊表現相當穩健，整季共替公牛隊出賽79場，幾乎全勤出賽，場均上場37.8分鐘，能夠貢獻24分、4.3籃板、5.3助攻。但公牛上賽季最終則在附加賽上不敵熱火，無緣闖進季後賽，公牛如今的現有陣容已經證明無法走得更遠，後續勢必也將邁向重建期。

而DeMar DeRozan過去曾在18-19賽季至20-21賽季效力於馬刺隊，在馬刺最後一年他場均貢獻21.6分、4.2籃板、6.9助攻，整體投籃命中率為49.5%，堪稱是「中距離教科書」，三分球命中率則僅有25.7%。若DeRozan最後真能回歸馬刺，對於雙方而言似乎也是美事一樁，他能夠與Chris Paul共同帶著馬刺的一票年輕人成長，馬刺慘澹的戰績勢必也會有所起色。


NBA／Chris Paul加盟馬刺聯手「斑馬」Wembanyama！美媒曝光主因

Chris Paul傳將加盟馬刺！合約1年3.3億　將與Wembanyama重磅聯手

將與「斑馬」當隊友！Stephon Castle好興奮：我完美適合馬刺

馬刺組恐怖雙塔？傳有意網羅Brook Lopez　有望跟「斑馬」當隊友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生