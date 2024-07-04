馬刺要拚新賽季？網羅資深控衛CP3還不夠　美媒曝還想找回DeRozan

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根據美媒《邁阿密先驅報》記者Barry Jackson稍早最新報導，傳出馬刺如今有意找回DeMar DeRozan，但國王、熱火等隊也是潛在競爭者，他寫下：「消息人士透露，沙加緬度國王目前已經和公牛隊討論了DeMar DeRozan的簽約和交易事宜，而馬刺現在也有簽下他的可能性。儘管DeRozan似乎對加入熱火頗感興趣，但熱火目前還沒有能力給他他需要的東西，熱火隊也希望在今年夏天能有網羅他們想要的球星的機會。」
DeRozan現為自由球員 但如今年紀已不算年輕
DeMar DeRozan現年已不算年輕，年紀來到了34歲，個人球員生涯也正逐漸邁向末期，現在則為自由球員。但上個賽季DeRozan在公牛隊仍舊表現相當穩健，整季共替公牛隊出賽79場，幾乎全勤出賽，場均上場37.8分鐘，能夠貢獻24分、4.3籃板、5.3助攻。但公牛上賽季最終則在附加賽上不敵熱火，無緣闖進季後賽，公牛如今的現有陣容已經證明無法走得更遠，後續勢必也將邁向重建期。
而DeMar DeRozan過去曾在18-19賽季至20-21賽季效力於馬刺隊，在馬刺最後一年他場均貢獻21.6分、4.2籃板、6.9助攻，整體投籃命中率為49.5%，堪稱是「中距離教科書」，三分球命中率則僅有25.7%。若DeRozan最後真能回歸馬刺，對於雙方而言似乎也是美事一樁，他能夠與Chris Paul共同帶著馬刺的一票年輕人成長，馬刺慘澹的戰績勢必也會有所起色。