新店家庭悲劇！母帶2女碧潭跳水尋短　自行游上岸「姊妹溺水亡」

陸配攜2女尋短卻獨活！非輔導個案　學校：小姊妹是好孩子

▲新北市一名女子前天（1日）與公婆發生口角衝突，竟帶著2名女兒前往碧潭跳水，2名女兒溺水身亡，而女子回頭自行游上岸，消息傳回校方讓導師均感意外。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一名女子前天（1日）與公婆發生口角衝突，竟帶著2名女兒前往碧潭跳水，2名女兒溺水身亡，而女子回頭自行游上岸，消息傳回校方讓導師均感意外。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北市一名女子與公婆發生口角衝突，竟帶著2名女兒前往碧潭跳水，2名女兒溺水身亡，而女子回頭自行游上岸，事後女子兩度回到碧潭尋找未果才前往報案。消息傳回學校後，讓導師意外，2人非輔導個案，也與同學相處融洽，新北教育局則表示持續提供家屬協助，並要求校方啟動輔導機制。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市警消2日晚間9時許，接獲來自34歲陸籍配偶簡姓女子報案稱，2日上午自己和丈夫、公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭跳水，不諳水性的2名女兒當場溺水，自己獨自游上岸，2日晚間8時許，自己回到碧潭打算再次尋短，由於恐懼打消念頭，因此前往派出所報案，警消在3日晚間9時35分，於碧潭渡船頭水域尋獲9歲及10歲的兩名女童，不過都已無生命跡象

據了解，2個女兒去年才轉到中和某國小，和同學相處十分融洽，父母也會輪流接送2人下課，噩耗傳出後學校師長均感到非常意外。校方表示，2位學生平常在學校學習狀況正常，表現良好，非輔導個案，本案相關資訊全力配合調查，後續釐清。

教育局指出，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報，7月3日事發晚間，校長與教務主任立即至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。也已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

新店家庭悲劇！母帶2女碧潭跳水尋短　自行游上岸「姊妹溺水亡」

國3沙鹿段「4車連環撞」！慘釀4傷　1男一度失去呼吸心跳

「華爾街女神」母女鐵鎚爆頭小姑！犯前研究減刑條件　各判8年

澎湖漁船遭中國海警扣押！楊曜「譴責政院」：罔顧漁民安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載