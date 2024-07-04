陸配攜2女尋短卻獨活！非輔導個案　學校：小姊妹是好孩子

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據了解，2個女兒去年才轉到中和某國小，和同學相處十分融洽，父母也會輪流接送2人下課，噩耗傳出後學校師長均感到非常意外。校方表示，2位學生平常在學校學習狀況正常，表現良好，非輔導個案，本案相關資訊全力配合調查，後續釐清。
教育局指出，第一時間已督請學校成立緊急應變小組，並責成校方積極配合警方及家屬後續處理與通報，7月3日事發晚間，校長與教務主任立即至派出所陪同處理，持續提供家屬最大協助及相關諮詢。也已要求校方後續啟動並落實生命教育、安心輔導等資源協助，以安撫師生情緒。
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