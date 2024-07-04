曾國城錄《型男》爆插隊買美食！民眾怒PO網路公審 製作單位道歉
在路上遇到藝人帶著大批團隊錄影，民眾是高興還是不開心呢？一名網友在Threads上發文透露，她近日來到高雄夜市，碰上曾國城主持的節目《型男大主廚》在錄影，然而為了拍攝卻插隊來到店家前，讓民眾氣得PO網公審，也引來製作單位現身回應致歉，並還原當時現況。
記者薛羽彤／綜合報導
一名網友日前來到高雄夜市，PO出一段曾國城在介紹美食的影片，旁邊還有攝影機，明顯正在錄製節目，原PO不滿表示「為什麼拍節目就可以插隊？」其他網友則紛紛表示，「就算主持人拍節目也不能這樣啊」、「如果是我真的會爆氣直接插過去跟他理論」；此外也有不少網友替曾國城說話，認為節目拍攝一定都有預約，「拍節目都會有預約，為什麼沒有先把事情搞清楚，就來說別人插隊」、「直接對著人拍這樣公審很北爛欸」、「人家有先講好你也不知道，因為根本沒義務告知你。」
原PO的影片目前已吸引94萬人觀看，同時也釣出《型男大主廚》製作單位現身回覆致歉，「首先抱歉今日拍攝造成大家的困擾，夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」
因為節目拍攝意外引起風波，店家也現身留言向民眾道歉，承認作業上有疏失，「那天比較晚出餐給您們讓您久等了真的不好意思，節目組的人有事先預約來拍攝，但我們剛好當下有換人烤，溝通上沒有做好，所以有延誤了餐點，真的很抱歉，下次來免費請您吃一份喔，給我們看一下留言就好，再次抱歉啦，別生氣。」