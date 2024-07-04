《我推的孩子2》超完整懶人包！情敵交鋒、新角色與星野兄妹有關

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在第一季中，觀眾們可以看到16歲的天才女偶像「星野愛」未婚懷孕，她瞞著粉絲與大眾，偷偷生下一對由粉絲轉生且帶有前世記憶的雙胞胎「阿奎亞、露比」，並與經紀公司的社長夫婦一起秘密扶養雙胞胎。不料，就在星野愛準備登上東京巨蛋舞台的當天，被瘋狂粉絲以「痛恨說謊、感到被背叛」等理由刺殺，慘死於家中。
而外表年幼卻有著超成熟心智的阿奎亞，意識到只有少數人知道媽媽星野愛未婚生子、新家地址等私密個資，能煽動瘋狂粉絲刺殺星野愛的真兇只有一個，正是自己的親生爸爸，而身份未明的生父正潛藏在演藝圈中，阿奎亞為了替星野愛報仇，想盡一切辦法挖掘真相，為了找出生父，開啟了復仇之路；而露比則為了完成星野愛的遺願，朝著成為偶像的夢想前進。
在第一季最後一集中，露比與有馬佳奈、MEM CYO三人以新女團「B小町」順利站上「日本偶像音樂節」的舞台，正式以新人偶像身分出道。而阿奎亞則是加入了母親和父親相識的劇團「Lalalai」，並且答應出演《東京BLADE》，第二季的劇情將圍繞在原著漫畫中的《2.5次元舞台劇篇》，在第二季中將會揭露更多秘密，像是有馬佳奈與黑川茜二位情敵將正面交鋒、阿奎亞在排練過程觸發童年時期的創傷、黑川茜逐漸發現他的身世等，豐富精彩的內容讓觀眾們都相當好奇在動畫中將會如何詮釋。
《我推的孩子》主要角色介紹
阿奎亞（星野愛久愛海）
為了找到殺害媽媽「星野愛」的兇手，他決定踏入演藝圈，找出身份未明的生父。阿奎亞加入媽媽生前所待的公司，並以演員身分活動，在第二季的舞台劇《東京BLADE》中飾演角色「刀鬼」。
露比（星野瑠美衣）
是阿奎亞的雙胞胎妹妹，與有馬佳奈、MEM CYO組成新女團「B小町」，以偶像的身分活動，想要成為跟媽媽「星野愛」一樣的超人氣偶像。
有馬佳奈
在童星時期曾經憑著「10秒落淚」的天才演技獲得大眾喜愛，後來隨著年紀增長人氣逐漸下滑，個性變得消極許多，在阿奎亞與露比的邀請之下，她加入了新女團「B小町」，以偶像身分活動，並參與舞台劇《東京BLADE》，在舞台劇中飾演角色「劍儀」。
MEM CYO
在Youtube跟TikTok上擁有大批粉絲的網路紅人，在因緣際會下參與戀愛實境節目並與阿奎亞相識，後來經由阿奎亞介紹，加入了新女團「B小町」，與露比、有馬佳奈一起以偶像身分闖蕩演藝圈。
黑川茜
劇團「Lalalai」的演員之一，在戀愛實境節目中與阿奎亞成了螢幕CP，她在戀愛節目中爆發炎上事件，情緒崩潰試圖自殺，後來被阿奎亞救了一命，她便真的愛上阿奎亞，希望兩人的螢幕戀情能成真，而她在第二季的舞台劇《東京BLADE》中飾演角色「鞘姬」。
姫川大輝
是第二季的新角色，原名叫做「上原大輝」，是在孤兒院長大的孩子，但其實他是晨間劇女演員「姬川愛梨」的兒子，根據基因檢測顯示他的生父與星野兄妹相同，但他對於生父只跟自己差12歲一事毫不知情。此外，姫川大輝也是劇團「Lalalai」的招牌演員，在舞台劇《東京BLADE》中飾演主角「刃」。
鴨志田朔夜
雖然是配角，但他是一位活躍於2.5次元舞台的演員，相當受到觀眾喜愛，在舞台劇《東京BLADE》中飾演角色「匁」。
《我推的孩子》第二季已經在7月3日於Netflix 上架，預計每週三晚上11點00分更新集數，好奇劇情發展又擔心被暴雷的話，可以每週都準時鎖定播出哦！