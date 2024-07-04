政院定調大進滿越界！籲陸體恤漁民涉險捕魚辛勞「釋放人船」
澎湖籍「大進滿88號」漁船日前在金門復國墩海域捕捉小管時，突遭2艘中國海警船靠近後強行登檢，並掌控船上通訊聯絡等，將5人1船押往中國。但海巡署與農業部對於漁船是否越界看法不一，對此行政院今（4）日定調漁船被帶走時，確認當時登檢的地點是陸方海域，被帶走的原因是涉及違反休魚期規定，並呼籲陸方儘速放人，別將單純違規行為，提升不必要的手段，引起漁民不安。
記者陳威叡／台北報導
對於澎湖籍「大進滿88號」遭中國海警押往中國一事，對此海巡署證實漁船當時在位於中方領海內，而農業部則認為該海域是漁民傳統作業區域，讓民進黨籍澎湖縣立委楊曜砲火直指行政院，譴責政院罔顧漁民安全。
對此行政院發言人陳世凱表示，感謝委員的指教，行政院要求相關部會跟單位，針對漁民漁撈過程安全的宣導，農業部漁業署今年5月也發文給全國漁會，有關陸方2024年海洋伏季休漁制度相關資訊宣導，陸方海域今年5月開始進入休魚季。
陳世凱也證實，我國漁船被帶走確認當時登檢的地點是陸方海域，被帶走原因是涉及違反休魚期規定，中國出動8艘海警船包圍取締，並再次向漁民呼籲切勿涉犯違規。
陳世凱也呼籲陸方體恤漁民生計涉險捕魚的辛勞，希望陸方盡快釋放人船，確保人員安全平安，不要將單純違規行為，提升不必要的手段，引起漁民不安。