郭正亮為何敢猛轟賴清德？吳子嘉揭密：他看準了這件事
前立委郭正亮日前稱總統賴清德「認定中國是紙老虎」，對於此言論，《美麗島電子報》吳子嘉日前喊話「老郭你瘋了嗎？」，擔憂激化兩岸情勢。吳子嘉也透露郭正亮敢狂轟賴清德的原因，「郭正亮看準明年的兩岸關係會中美共管，因為美國會介入，當然就會跳出來轟賴清德」。
政治中心／綜合報導
郭正亮日前稱總統賴清德「認定中國是紙老虎」，此事之後，郭正亮將和紐西蘭華裔主持人三妹由深圳的影片上傳到自己的Youtube頻道後，竟開始有綠營側翼轉貼相關畫面，並大做文章攻擊他，轟他都跟大陸女子來往。對此，吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》表示，「郭正亮這個事情，他純粹是做節目，比較低級的就是這些民進黨的咖，把郭正亮的節目帶去做效果、貼字幕，這很低級，如果是自己拍到的，我沒話講，這是郭正亮自己拍的外景帶，你把它剪下來，這是沒水準又沒創意」。
至於為什麼郭正亮敢狂轟賴清德，吳子嘉透露原因，「因為第一個郭正亮不怕，而且他有一個邏輯，就是抗中保台台灣會搞到美國總統選完，美國總統選完之後就不敢抗中保台了，郭正亮看到這點，當然就會跳出來打」。吳子嘉坦言，「郭正亮看準明年的兩岸關係會中美共管，因為美國會介入，郭正亮就不怕了」。