1.5萬元變10萬元！農業部修法提高農業保險補助獎勵金
為鼓勵保險人開發新保單及推廣銷售農業保險商品，農業部今（4）日修正「農業部補助及獎勵農業保險保險人辦法」，優化補助與獎勵內容，將產險業者開發及宣導新保單的補助金額，由1.5萬元提高為10萬元，並調整獎勵方式，針對檢討保單內容有利於農民、保單推廣達一定投保率及銷售多張保單等情形，分別給予獎勵金2萬元。
記者許若茵／台北報導
農金署表示，目前有富邦、明台、臺產、國泰、華南、旺旺友聯、泰安、新光、兆豐等9家產險業者參與農業保險，共承作37張保單，這些公司除配合政策及農漁民需求開發新商品、持續滾動精進保單內容，以貼近農民需求，並導入智慧科技建構理賠機制，主動監測氣象參數、簡化流程，於最短時間內撥付理賠款，協助農民儘速復耕，農金署對此表示肯定與感謝。
農金署說明，本辦法前於110年1月1日發布施行，對產險業僅就開發新保單補助行政及宣導費用，考量其開發保單投入成本高，且我國農作物栽培地區較為集中，農業保險之損失頻率高，因此實施推展不易，爰提高補助金額、優化獎勵方式給予實質獎勵；另就農會推廣農業保險績優獲農金獎肯定者，獎勵金由1萬元提高為2萬元。
全球氣候變遷日趨嚴重，極端天氣發生之頻率及強度增加，農民面臨的災害型態多元，農業經營風險相對提高，為協助農民分散營農風險，農金署致力推動農業保險，目前已開辦28種品項、44張保單，未來將持續鼓勵保險人參與並精進保單內容，期能作為農民最有利的後盾，特別呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，使營農生活更有保障。