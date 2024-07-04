王義川爆羅廷瑋介入政府採購案！本人急發聲明澄清：完全符合規定

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅廷瑋也搬出法條，依據現行《政府採購法》第94條之規定，一、機關辦理評選，應成立五人以上之評選委員會，專家學者人數不得少於三分之一，其名單由主管機關會同教育部、考選部及其他相關機關建議之。二、前項所稱專家學者，不得為政府機關之現職人員。三、評選委員會組織準則及審議規則，由主管機關定之。
羅廷瑋解釋，首先，該採購案依規定委員中教授有三位，佔三分之一以上，本人完全符合規定；再者，依王義川先生於媒體所提函釋為中華民國 108年07月04日工程企字第1080013011號，係針對政府採購法第 94 條第 2 項規定之適用範圍，惟本人並非機關聘請之專家學者，則不適用。
羅廷瑋續指，再依政府《政府採購法》第94條第3項之規定所訂定之「採購評選委員會組織準則」第4條第2項，專家、學者以外之委員，得為機關之現職人員，並得包括其他機關之現職人員。本人亦符合相關規定。
羅廷瑋也認為，倘若王義川想擴大解釋所提函釋為適用第94條第3項也說不通，因「採購評選委員會組織準則」第4條業於108年11月6日修正發布，該函釋於中華民國 108年07月04日發布，依行政法之從新從優原則，王義川所提函釋亦不適用。
羅廷瑋再指，又依法務部廉政署111年5月31日法廉字第11105002860號函文補充說明：「…機關辦理遴聘專家學者以外具有採購案相關專門知識之機關現職人員，除需具有採購法令專門知識，亦需對該採購案之政策目的具相當程度之認知，獲選任為評選委員之機關現職人員亦需就評選結果負相當責任，故專家學者以外採購評選委員之擇定範圍具有特定性且具機關代表性，公職人員於機關採購案評選委員遴聘之簽辦流程中，涉及本人擔任採購評選委員會委員時，尚難謂與本法第4條第3項有利於公職人員於機關團體之人事措施之要件相當…」
羅廷瑋認為，自己完全符合行政院公共工程委員會之相關規定，亦並未違反公職人員利益衝突迴避法，對於因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深感遺憾，特此澄清。