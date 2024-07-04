女同事坐老公副駕裝沒事！律師李怡貞「曝經驗談」：邊界感很重要
已婚名醫江坤俊被爆出接送護理師回家並過夜，愛家好男人的形象一夕之間全毀，即便正宮力挺老公依然止不住各界輿論抨擊。而網紅律師李怡貞也在社群上發文討論「老公的副駕能不能給女同事坐？」掀起網友熱議，她也直言自己遇過老公身邊的白目女同事坐到副駕還裝沒事，讓她無奈強調「邊界感很重要」，吸引大批網友共鳴，紛紛直呼：「完全不能接受，不管是副座還是後座」、「小空間單獨男女，不是好現象。」
記者洪生儒／綜合報導
律師李怡貞因對江坤俊事件有感，便在社群上以「老公的副駕能不能給女同事坐？」為題發文來跟網友們一起討論，她先是表示自己完全無法接受，也很少搭別人的便車，就算有搭便車，若對方是異性，她也會選擇坐在後座，「除非是異性長輩，為了不讓長輩覺得自己是司機，我才會坐前座，也會請長輩要跟太太說一聲。」
李怡貞認為：「搭便車就是把對方當司機的概念，少在那邊假裝客氣鳩佔鵲巢坐副座。」她也舉例自己曾經遇過老公的白目女同事坐她家新買的進口車副座，然後還繼續假裝沒事，「當然我發火以後就不敢了，但還繼續裝沒事。」李怡貞也忍不住強調：「邊界感很重要！」認為副駕是正宮的專屬座位，「有基本常識的都知道。」所以她無法接受女同事坐在老公車上的副駕駛座。
不少網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「坐副駕駛座…通常是準備要摸大腿的」、「如果遇到大男人老公，一定會說怎麼這麼不明理，不過就是同事」、「不行！絕對不行！哪個野女人坐了就必須就地火化」、「除非我同意，不然我會直接問他放塔還樹葬」、「完全不能接受，不管是副座還是後座」、「小空間單獨男女，不是好現象」、「只要是人夫，一律不准載異性！除了老婆、娘親跟女兒」、「配偶機車後座也只能戴我及其他家人，同事也不行！絕對不行。」