新冠疫情升溫！疾管署：南部染疫人數較北部多　2點可能原因曝光

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為了解新冠疫情上升，各地區醫療機構有無增加急診負荷，衛福部次長林靜儀昨日邀集全國醫學中心、準醫學中心共24家醫院，舉行視訊會議，根據觀察，目前南部新冠確診個案成長比北部多且明顯，而東部受到地震、交通中斷影響，以花蓮慈濟醫院來說，外來傳播機會少，未受疫情影響。
疾管署副署長羅一鈞分析，此波疫情為何南部確診人數較多，是因為去年冬天屬於暖冬，南部縣市疫情相較北、中、東部等，並不嚴重，許多民眾未感染，如今疫情上升，造成確診人數增加，以及疫苗接種有關，因為許多民眾去年冬天接種完新冠疫苗後，保護力維持3至6個月，到現在保護力已不足，因此呼籲高風險族群應盡速接種第二劑新冠疫苗，包括65歲以上長者、免疫低下族群。
至於是否恢復醫療機構口罩令，林靜儀則回應目前鼓勵民眾進入醫療機構應戴口罩，並無相關罰則，但現在許多民眾進入醫院都會自行戴口罩，降低感染及被感染機會。
疾管署提醒，醫療照護機構為高傳播風險之場所，為降低疾病於醫療照護機構內的傳播風險，當醫療照護機構依疫情需求或機構內傳播風險評估，規範應佩戴口罩建議及強化相關感染管制措施時，請民眾配合執行，並遵循呼吸道咳嗽禮節及落實手部衛生，共同保護自己、親友和醫療照護工作人員健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。