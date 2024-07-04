狠母騙2幼女「拍美照」下水！小姊妹遭水沖走亡　警依殺人罪送辦

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簡女2日上午再度和公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭，連哄帶騙向2女兒說要「下水拍照」，3人從渡船頭走下水後，簡女以拍照為由放開手，小姊妹便遭水流沖走不見身影，2日晚間8時許，自己回到碧潭打算再次尋短，由於恐懼打消念頭，因此前往派出所報案，最終警方在碧潭渡船頭水域尋獲9歲及10歲的兩名女童，不過都已無生命跡象。
今天上午警方針對簡女進行筆錄，後續將依殺人罪嫌送辦，並報請檢察官相驗，將釐清2名小朋友確切死因。依據我國兒童及少年福利法的規定，父母攜子女自殺，若孩子未滿12歲，父母還需加重2分之1的刑責。 我國民法也規定，父母負有保護、教養兒女的責任，如果攜子自殺，除了加害的父親或母親死亡，檢察官可以依據刑事訴訟法的相關規定，作出不起訴處分，否則都必須負起刑事責任。
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