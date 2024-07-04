新店家庭悲劇！母帶2女碧潭跳水尋短　自行游上岸「姊妹溺水亡」

狠母騙2幼女「拍美照」下水！小姊妹遭水沖走亡　警依殺人罪送辦

▲新北市一名34歲簡姓陸配疑因家庭細故，日前與丈夫、公婆發生口角，2日上午一氣之下帶2名年幼女兒至新店碧潭走入水中，不過簡女卻自行游上岸反留2幼女溺斃。（圖／翻攝畫面）
▲新北市一名34歲簡姓陸配疑因家庭細故，日前與丈夫、公婆發生口角，2日上午一氣之下帶2名年幼女兒至新店碧潭走入水中，不過簡女卻自行游上岸反留2幼女溺斃。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新北市一名34歲簡姓陸配疑因家庭細故，日前與丈夫、公婆發生口角，2日上午一氣之下帶2名年幼女兒至新店碧潭走入水中，不過簡女卻自行游上岸反留2幼女溺斃，警方昨晚尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹，今（4）日下午將報請檢察官相驗，進一步確認死因，同時朝殺人罪嫌偵辦。根據警方調查，事前小姊妹並不知道媽媽有尋短念頭，誤以為是暑假出遊，簡女「媽媽幫你們拍照」誘騙下水，發生憾事。

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據了解，34歲簡女原住在中國湖南，11年前與丈夫白男結識，育有2名女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月才搬回台灣，和公婆同住在新北中和地區，目前尚未獲得台灣身分證，由於簡女目前沒有工作，還與公婆多次發爭執，丈夫多次居中協調未果，導致夫妻漸行漸遠，也讓簡女萌生尋短念頭。

簡女2日上午再度和公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭，連哄帶騙向2女兒說要「下水拍照」，3人從渡船頭走下水後，簡女以拍照為由放開手，小姊妹便遭水流沖走不見身影，2日晚間8時許，自己回到碧潭打算再次尋短，由於恐懼打消念頭，因此前往派出所報案，最終警方在碧潭渡船頭水域尋獲9歲及10歲的兩名女童，不過都已無生命跡象。

今天上午警方針對簡女進行筆錄，後續將依殺人罪嫌送辦，並報請檢察官相驗，將釐清2名小朋友確切死因。依據我國兒童及少年福利法的規定，父母攜子女自殺，若孩子未滿12歲，父母還需加重2分之1的刑責。 我國民法也規定，父母負有保護、教養兒女的責任，如果攜子自殺，除了加害的父親或母親死亡，檢察官可以依據刑事訴訟法的相關規定，作出不起訴處分，否則都必須負起刑事責任。

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