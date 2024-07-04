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快湊身分證！兩人集滿「4個7」　威靈頓牛排、松葉蟹吃到飽940元

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起至7月31日，凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，能無限吃威靈頓牛排、松葉蟹美式海鮮桶等菜色。（圖／台北新板希爾頓提供）
▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起至7月31日，凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，能無限吃威靈頓牛排、松葉蟹美式海鮮桶等菜色。（圖／台北新板希爾頓提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024巴黎奧運將於7月26日登場，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享77折優惠，每人餐價折扣後940元起。酒店內「青雅」中餐廳則於7月15日至8月11日期間預訂包廂用餐並完成打卡任務，即贈價值1680元的「台法乾坤烤全雞」，另加碼於巴黎奧運期間，只要中華隊贏得金牌，當日用餐享全場85折優惠。

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「悅．市集」自助餐廳即日起至8月31日推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，本季首推爐烤區的「主廚威靈頓牛排」，選用紐西蘭菲力，大火煎至上色封住肉汁，由內而外依序是綜合蘑菇醬、帕瑪火腿、奶香酥皮包覆再放入烤箱，切開可見晶瑩肉汁緩緩流下，入口皮酥肉嫩、令人意猶未盡。海鮮控不可錯過的「松葉蟹美式海鮮桶」，嚴選松葉蟹腳、鮮蝦、花枝與扇貝等海鮮，佐以番茄辣醬搭配檸檬片一起享用。

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用。（圖／台北新板新爾頓提供）
▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用。（圖／台北新板新爾頓提供）
必吃菜色另有「義式羅馬披薩」、「迷迭香蒜烤羊肉」、「拿坡里海鮮鮮魚」、「德國豬腳佐酸菜」、「吻仔魚紅麴蛋炒飯」超過60道佳餚輪番上陣，活動期間餐檯菜色升級不加價，平日週一至週四午晚餐及週五午餐每位1,080+10%元、假日週五晚餐及六日午晚餐每位1,280+10%元。兩人同行，憑身分證數字集滿4個「7」，即享77折優惠。

另外，一樓大廳酒吧「逸廊」也從即日起至8月31日，推出6款精釀啤酒，現場更打造大螢幕即時轉播精彩賽事。而三樓「青雅」中餐廳則祭出雙重優惠，第一重：7月15日至8月11日期間，用餐並完成指定打卡任務，即贈創意混血料理「台法乾坤烤雞」，此道發想自法國傳統料理「麵包雞」，是以秘製香料醃漬的粵式脆皮烤雞。第二重：於巴黎奧運期間，官方公告中華隊贏得金牌，加碼當日全場85折。

▲台北新板希爾頓酒店「青雅」中餐廳推出用餐打卡送主廚特製「台法乾坤烤雞」，並加碼奧運期間中華隊奪金享用餐85折。（圖／台北新板希爾頓提供）
▲台北新板希爾頓酒店「青雅」中餐廳推出用餐打卡送主廚特製「台法乾坤烤雞」，並加碼奧運期間中華隊奪金享用餐85折。（圖／台北新板希爾頓提供）
另外，位在南港的台北六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日餐廳」，也於即日起至7月31日推出「樂齡優惠加碼活動」，凡滿55歲(含)以上民眾，不分平假日的午、晚餐均可享75折優惠，同行者則85折，可暢吃北海道生食級干貝、燒烤牡蠣、牛排，假日另有松葉蟹腳、醋蔥漬生蠔等，並可以優惠加購價19元買六福皇宮頤園酸梅湯乙瓶，加購第2瓶則9元。

▲六福萬怡酒店的敘日餐廳於即日起至7月31日，推出凡滿55歲(含)以上之民眾，無論平假日與午晚餐均可享75折優惠，同行者享85折優惠。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡酒店的敘日餐廳於即日起至7月31日，推出凡滿55歲(含)以上之民眾，無論平假日與午晚餐均可享75折優惠，同行者享85折優惠。（圖／六福萬怡提供）
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