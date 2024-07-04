陸配攜2女尋短卻獨活！「攜子女輕生」事件頻傳　多重困境釀悲劇

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根據法務部司法官學院委託研究報告，近2011年到2020年兒少保護案件總計213人死亡，其中原因是「攜子輕生」者佔107人，占了超過半數以上比例，每年平均11人，成為社會不可忽視的問題之一。
5個月沒收入壓力大！昔日櫃姐摩鐵悶殺子女 母親節卡片還在梳妝台
今年5月14日，36歲蘇姓單親媽媽帶著9歲女兒、6歲兒子入住某間摩鐵，兩人被媽媽以回南部探親為由請假兩天，然而蘇女在酗酒、吸毒後精神不穩定的狀態下把兒女活活悶死，原先蘇女也打算自殺，不過在悶殺完子女後已經失去力氣，徐姓閨蜜也再度到訪摩鐵，卻發現2個孩子已死亡，全案才曝光。
據了解，蘇女育有一子一女，獨自照護兩名孩子，曾在百貨公司當櫃姐，今年初答應父親請求，回家照顧年邁癌末的奶奶，因此辭去櫃姐的工作，長照與經濟的雙重壓力之下，讓蘇女不堪負荷因此走上絕路，檢警依殺人罪將她送辦。
前夫疑似外遇！面臨失業、債務 36歲女嫌前夫「沒資格有她小孩」悶死6歲兒
2022年10月19日，新北市樹林區36歲許姓女子以枕頭悶殺6歲親生兒子，隨後再以再服下兩盒安眠藥配酒、持美工刀刺入自己的左胸與頸部，當時前夫聯繫不上許女，帶著警方到許女租處破門，赫見許女奄奄一息，而兒子已現屍斑
當年許女工作時精神恍惚遭公司裁員，許女也害怕去看精神科，自己會被人當成「神經病」會被人嫌，再也見不到孩子，經濟陷入困頓，付不出房租、日常生活開銷，照顧小孩也需要用錢，讓她承受龐大壓力。
許女留給父母的遺書提及，前夫在離婚前出軌痛批「他沒資格擁有我血脈的小孩。」不過前夫否認，表示離婚主因是許女花費過度，從婚前就幫前妻還債。新北地檢署依殺人罪起訴許女，新北地方法院國民法官判她16年5月。
單親媽勒斃子女後輕生獲救 新北地院一度判死
30歲吳姓女子離婚多年獨自扶養6歲兒子、8歲女兒，2020年2月份，由於和兄、嫂發生爭執，加上經濟狀況困窘，帶著2名子女前往旅館投宿，拿枕頭試圖悶死子女，小姊弟極力掙扎，吳姓女子才停手，2天後她先下藥迷昏子女後將人勒斃，再傳訊給前夫「我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」隨後輕生，前夫趕往旅館，小姊弟明顯死亡，吳姓女子經搶救後撿回一命，檢方偵辦後依殺人罪嫌起訴。
一審新北地院依據精神鑑定結果，認為吳女犯案時，並無精神耗弱或喪失，辨識力正常，重判死刑。二審高院審理時，吳女淚灑法庭表示非常後悔，案發當天她吃了10多顆安眠藥，加上2、30顆抗憂鬱等藥物，還有喝酒，頭腦昏昏沈沈，鑄下大錯，請求從輕量刑，高院考量吳女犯案時正為憂鬱症所苦，改判無期徒刑，檢方未提上訴，全案定讞。
依據我國兒童及少年福利法的規定，父母攜子女自殺，若孩子未滿12歲，父母還需加重2分之1的刑責。 我國民法也規定，父母負有保護、教養兒女的責任，如果攜子自殺，除了加害的父親或母親死亡，檢察官可以依據刑事訴訟法的相關規定，作出不起訴處分，否則都必須負起刑事責任。
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