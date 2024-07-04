巴氏量表免評擬放寬適用對象「受惠5.5萬人」　勞動部：9月修法

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另外，國民黨時任總統候選人侯友宜，曾在去年總統大選期間提出80歲以上、70歲至79歲患有二期以上癌症的人，不需巴氏量表即可申請外籍看護，後來行政院指示勞動部、衛福部研議，放寬持續使用長照服務6個月以上的民眾、輕度失智症者、重度呼吸障礙以及中度吞嚥障礙等14項中度特定身心障礙項目的多元免評。
王安邦表示，去年10月截至今年4月申請外籍看護核准的6.2萬人當中，已有超過一半以上的3.2萬人採用多元免評，其中80歲以上多元評估就有2.3萬人約占70%，另有1.9萬人透過病症、失能診斷書包括巴氏量表申請家事移工，滿足未滿80歲符合免評資格者一體適用。
王安邦指出，衛生福利部數據指出，我國80歲以上人口失能機率41.7%，以此推估處於健康、介於健康與疾病之間的亞健康狀態的長者約有53萬人，而若逐漸開放80歲以上長者免評，外界擔憂產生排擠效應，而且目前癌症種類繁多，各類病症進展不同，當中血癌、淋巴癌等並無期程可供判定，因此僅限癌症而無考量其他特定病症有失偏頗，要是單以年齡、癌症作為聘僱移工標準，可能造成家庭看護移工在照顧工作棄重擇輕，也使中重症家庭面臨轉出、怠工等勞資爭議，以及轉換不成失聯的情況，嚴重影響中重症家庭聘僱外籍看護權益，因此勞動部採取不分年齡擴大免評，並將不可逆轉之特定病症，評估納入擴大多元免評範圍。
王安邦表示，勞動部也將持續推動擴大多元免評的適用對象及範圍，預計今年9月修正相關法規，對象涵蓋被照顧者80歲以上且有長期就醫紀錄者、失能不可逆的特定病症者、具有篇有地區醫療診所長期就醫紀錄的失能者，預計受惠人數可達5.5萬人。