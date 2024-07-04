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加入抗中聯盟！馬來西亞參與環太軍演　提升與美國的軍政關係

▲馬來西亞加入本次的環太平洋軍演，受到外界關注。圖為環太平洋軍演聯合擊沉靶艦。(圖／RIMPAC官方臉書)
▲馬來西亞加入本次的環太平洋軍演，受到外界關注。圖為環太平洋軍演聯合擊沉靶艦。(圖／RIMPAC官方臉書)

國際中心賴正琳／綜合報導

美中國家關係惡化，讓許多國家憂心忡忡，環太平洋演習（RIMPAC）在近期登場，將一路進行到8月1日。美國和28個夥伴國家在夏威夷附近海域開始了世界最大規模的海軍演習，其中也包括了馬來西亞。

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中國海警最近在台灣澎湖入侵我國漁船，最近幾天又再次用水炮攻擊菲律賓船隻，導致南海局勢更緊張。這次軍演也包括了亞洲的菲律賓、韓國和馬來西亞。雖然多數參演國家有太平洋海岸，但是加入今年「環太軍演」也有非太平洋國家，包括英國、法國、巴西和以色列，不過並沒有邀請中國。

大西洋理事會（Atlantic Council）印太安全倡議主任馬庫斯·加拉斯卡斯（Markus Garlauskas）說，這些國家有著共同利益，要威懾並對抗威脅著印太自由開放的中國威脅。

美國太平洋論壇執行長大衛·聖多諾（David Santoro）說：「許多東南亞國家坦言對美中關係惡化感到擔憂，有些國家當然希望與美國走得更近。不過另一方面，這些國家也不希望傷及跟中國的感情。」

馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所附屬研究員區肇威（Charles Au）表示，大馬參與環太平洋演習雖未必有針對南海爭議的劍指中國意圖，但大馬多年來都參與美國相關的演習行動，例如每年年度的「海上合作備戰與訓練演習」（CARAT），以及「太平洋夥伴」演習（Pacific partnership exercise），大馬從演習過程中強化軍隊在實戰時的應變能力，及提升與華府間的軍政關係。「這次參與演習的馬來西亞皇家海軍萊吉爾級飛彈巡防艦KD Lekiu（FFG30）屬於大馬海軍一線戰力，也是主力艦，具有防空、反艦與反潛等戰力，是維繫大馬的國家主權象徵。」

環太平洋演習是全球最大的跨國海上演習，由美國太平洋司令部指揮，自1971年起每2年舉辦一次，旨在培養與經營盟邦關係、保障太平洋沿岸國家的海上航線安全和聯合反恐、支持印太自由開放。

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