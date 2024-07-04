柯文哲為何不挺罷免謝國樑？黃暐瀚揭關鍵：基隆還有民眾黨這2人
國民黨推《公職人員選舉罷免法》修法，民進黨批藍是為了搶救面臨罷免危機的基隆市長謝國樑，才推動的自肥法案。而過去在多個法案與國民黨合作的民眾黨，此次不贊成調整罷免門檻，並表示會提出民眾黨版本的修法草案；不過另一方面，民眾黨主席柯文哲卻表示「不支持罷免謝國樑」。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，柯文哲之所以表示不支持罷免謝國樑，是因為基隆市副市長是台灣民眾黨的邱佩琳，且基隆市的推廣大使是前民眾黨發言人楊寶楨。
政治中心／綜合報導
黃暐瀚在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，他認為罷免謝國樑要成功很困難，原因是民進黨即使在地方選舉、總統大選多次勝選，但在基隆的票數都不算高，罷免謝國樑成功門檻需要約「7萬6000票」，但謝國樑在競選基隆市長時，可以拿到9萬6000多票，與罷免門檻相差2萬多票以上。而民進黨兩次基隆選舉，2022市長選舉，蔡適應僅拿「7萬1000多票」、2024立委選舉，鄭文婷也只拿6萬9000票，都比罷免門檻還低。
至於為何柯文哲表示不支持罷免謝國樑，黃暐瀚認為，因為基隆市副市長是台灣民眾黨的邱佩琳，且基隆市的推廣大使是前民眾黨發言人楊寶楨，尤其是邱佩琳和柯文哲是非常熟的，所以民眾黨是不會支持這次罷免案，這也是他評估謝國樑罷免案的票數，藍白看起來應該都會動員不投票，這也是謝國樑罷免案不容易的原因之一。