東海願提供土地給輝達 校長張國恩唯一要求：幫學校培養人才
台中市積極爭取輝達進駐，東海大學今天出奇招，校長張國恩宣佈東海有3處各超過一公頃的校地，可以提供給輝達設廠，「我們只有一個要求，就是幫助東海大學培養人才」。副市長鄭照新稱讚東海大學有魄力與遠見，若輝達願意合作，市府勢必全府總動員鼎力協助。
記者顏幸如／台中報導
6月初輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回台灣演講，點名包括東海在內的17所公私立大學和輝達有合作關係，迎接AI黃金新年代，結合ASUS、NVIDIA打造全台首座AI NB教室，今（4）日舉行啟用儀式。東海大學校長張國恩說，校方將生成式AI視為邁向未來大學的核心戰略武器，積極推動全方位發展策略，將AI貫穿行政服務、環境建置、教學發展3大面向。
校長張國恩致詞時表示，校方願意提供第二校區的3處土地供輝達選擇，做為設廠的基地。他強調AI人才的培育非常重要，未來學校勢必扮演吃重角色，東海是在台中成長的大學，本就必須對台中民眾提出貢獻'。學校有廣大校地，如有機會，願意提供校地爭取輝達在台中落腳。他強調大學的目的就是培養人才、並將人才貢獻台灣及全世界，這也是東海應負責承擔的責任，「我們只有一個要求，希望幫助東海大學培養人才」。
鄭照新稱讚東海大學有魄力與遠見，校方過去和輝達有長期合作、若願意提供相當的土地讓輝達設廠，站在為台中招商引資、產業升級的立場，市府一定會全力支持與贊成。
輝達台灣分公司協理邾亦為稱讚東海是中部首屈一指的大學，有一定的號召力與學術實力，也是輝達長期的合作夥伴，但對於設廠一事，非他職權所能回應。