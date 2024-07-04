大谷翔平4打席僅1安！Walker敲單場雙響砲　響尾蛇12：4轟垮道奇

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大谷翔平首打席進攻慾望強烈，將好球帶外側的伸卡球打成中外野方向的穿越滾地球，形成一壘安打。第2個打席投、打纏鬥到2好3壞滿球數，不過大谷翔平被大角度的曲球引誘出手，結果揮空遭到三振。
響尾蛇第3任救援投手Joe Mantiply展現壓制力，讓大谷翔平第3、第4個打席都打成高飛球，遭到接殺出局。最終，大谷翔平單場共4個打數僅敲出1支安打，吞下1次三振，沒能帶領道奇在比賽後半段發起反攻，賽後打擊率為3成19。
響尾蛇上演煙火秀 道奇牛棚受難
開局兩邊投手都有狀況，道奇Gavin Stone連續投出2次保送後，再被敲高飛犧牲打，響尾蛇率先擠回1分。但響尾蛇先發Cristian Mena更慘，首局就被Freddie Freeman敲出三分砲，Teoscar Hernandez則「背靠背」開轟，讓道奇1局下就以4：1領先響尾蛇。
不過3局上輪到響尾蛇發起反攻，Eugenio Suarez敲出二壘安打送回1分後，Gabriel Moreno敲出追平比分的兩分砲，兩方戰成4：4平手。3、4、5局響尾蛇打線大爆發，靠著Christian Walker、Lourdes Gurriel Jr. 接連開轟，外加強迫取分的犧牲短打，反倒以8：4領先道奇。
然而，響尾蛇並沒有就此放過道奇牛棚，8局上先靠著安打攻回1分，9局上Christian Walker再敲出三分砲，完成單場雙響砲。最終，道奇就以4：12慘敗響尾蛇，兩方系列賽目前戰成1：1平手。