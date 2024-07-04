最正越南人妻泡湯爆紅！影片尺度太大遭酸　老公高EQ嗆酸民被讚爆

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現年32歲的阮秋姮嫁來台灣之後，和老公John一起經營「Hang TV-越南夯台灣」YouTube頻道，經常分享台越之間的文化觀察和語言教學。然而說到其代表作，夫妻倆曾經在2022年一起開箱苗栗溫泉會館的影片，當時因為阮秋姮大方穿著比基尼入鏡，好身材不吝嗇展現，一夕之間爆紅。
影片發出至今，已經有超過200萬人觀看，觀眾直呼身材實在太好，不過卻有不少酸民留言：「非常難理解為何她先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧？」、「先生自己包緊緊，卻讓老婆穿著比基尼全程錄影，不懂這個影片想要表達什麼」等。
老公霸氣護最正越南妻！四點聲明反擊酸民被讚爆
然而在許多聲音之下，老公John也發出四點聲明反擊，獲得大批觀眾支持：
一、首先，我的太太對於如何展現自己有全然的自主權，穿著比基尼流露出性感身型，獲得網友們的稱讚，在這過程中我的太太獲得一些自信，我覺得很好。
二、影片是我們夫妻的共同創作，在彼此審核認同後發布，邏輯上不是我去暴露我太太，是我協助她展現自己。
三、我自己是影片從業人員，對於影像尺度拿捏我有自己的原則。對我來說舉手投足流露出性感是可以的，擺弄姿勢意圖勾人性慾是超過尺度的，我能保證本頻道不會出現後者的內容，家庭觀眾請放心觀看。
四、透過我們的影片，您想去越南旅遊、想吃越南美食、想交越南朋友都很好，但請勿找仲介花錢娶越南老婆。我們是自由戀愛結婚，非仲介婚姻，跨國婚姻一定不比同國容易，課金錢進入自己無法處理的關係會為彼此帶來災難，更甚者會禍及子孫與家族。
阮秋姮與老公不是「仲介婚姻」！背景起底不簡單
由於最近花錢娶越南妻子的話題非常高，John過去這段「課金錢進入自己無法處理的關係會為彼此帶來災難，更甚者會禍及子孫與家族」又備受關注。事實上，他與老婆阮秋姮真的是從現實生活中認識才交往結婚，阮秋姮母親因為在台當幫傭14年，後來2010年她來台就讀語言學校、大學，結束學業後才在2015年尋找電視台打工機會，後來認識老公John，兩人相戀踏入婚姻，並育有1子。
阮秋姮因為外型亮眼，也跨界涉足許多領域，因為口才好擔任越語老師；因為外型亮眼也曾經出演電影《徘徊年代》、戲劇《飄洋過海來愛你》，還曾經入圍第56屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎等；2018年也曾經受邀擔任國慶大典主持人，這也是首位擔任國慶大典主持人的新住民，讓媽媽都為她感到驕傲。