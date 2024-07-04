戰狼小姐姐直播遭綠委酸偷水果！許甫護妻反嗆：偷情的罵偷火龍果
立法院內政委員會今（4）日排審「公職人員選舉罷免法修正草案」，國民黨立委擬修法提高罷免難度，民進黨一早就發起甲動佔領主席台，抱病出席的召委高金素梅在一片混亂中離開會場；民眾黨立委麥玉珍雖有簽到但是並未出席，民眾黨立院黨團主任陳智菡則現身直播，並批民進黨立委不開會是薪水小偷，民進黨立委則酸「老闆在偷火龍果」。
記者呂炯昌／台北報導
陳智菡在現場直播，民進黨立委林楚茵酸，「為什麼你們家委員不在，你要一直站在這裡直播啊？」陳智菡回說，「有規定不能直播嗎？」林楚茵說，「可以直播啊！但你們的委員沒有來，結果你們的幕僚說我們是薪水小偷」。
陳智菡回應說，「委員可以趕快開會，不要浪費大家的時間，你們不需要在這邊霸佔主席台！」民進黨立委王定宇幫腔，「你們才是薪水小偷！不只偷薪水，還偷火龍果，下次要不要偷小玉西瓜？怎麼好意思啊？」現場綠委則跟著一起喊保護火龍果。不久後陳智菡就離場。
陳智菡的丈夫、民眾黨副秘書長許甫稍後則在臉書發文猛酸王定宇，「偷情的罵偷火龍果??」他表示，「民進黨委員等人，興高采烈喊『偷火龍果！偷火龍果不敢來』，我的世界突然產生了巨大疑惑，在這群人的世界觀裡偷情的 是很有自信的霸佔坐在那裡接受表揚嗎？」許甫更表示，「說到挾帶，八千房租挾帶早餐還是最頂！」
民眾黨立院黨團也出示內政委員會簽到簿資訊，強調麥玉珍為委員會第8位簽到者，上午8點即赴委員會簽到準備發言並審議法案，反駁王定宇、林楚茵等人指稱民眾黨委員未出席開會。