台積電、華城站上千金股行列　台股漲350點、收23522點再創新高

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權值股全數走高，今日盤面最大亮點就在台積電，開盤跳空站上1000元，最高一度衝到1010元，帶動市值逾新台幣26兆元再創新高，終場上漲26元或2.66%，收在1005元，再創收盤新高，貢獻大盤指數就有209點；鴻海也一甩疲態點火走高，最高來到215元，終場上漲11.5元或5.67%，收在214.5元，貢獻大盤指數就有51點，距離填息價216元只差一步；聯發科最高來到1400元，不過尾盤遭到賣壓襲擊，終場收在平盤價1375元。
除了台積電站上千金股，重電族群的華城也同步擠身千金股行列，開盤跳空大漲28元、以998元開出，隨後在買單挹注下，終場收在最高點1015元、上漲45元或4.64%。目前千元俱樂部成員共有19檔，分別是信驊、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、祥碩、旭隼、創意、嘉澤、弘塑、聯發科、川湖、鈊象、M31、健策、穎崴、亞德客-KY、台積電、華城。
華城站上千元關卡，再加上近期天氣實在太熱，缺電議題也被受關注，再再帶動重電股群體上攻，中興電上漲逾7%，亞力上漲逾5%，士電上漲逾3%，大同、大銀微系統、亞德客-KY上漲逾2%。
台積電擠上千金股，也帶動半導體股跟著走高，友威科、M31、辛耘亮燈漲停，精材一度亮燈漲停，可惜尾盤漲停打開，終場上漲9%，收在195元，瑞耘上漲逾6%，世芯-KY上漲逾5%。
此外，機器人概念股今日也有漲勢，多檔亮燈漲停，包括：盟立、穎漢、直得、陽程、昆盈以及羅昇，其他個股也有表現，鑫創上漲逾9%，彬台、和椿上漲逾8%，新漢、迅得上漲逾7%，泓格、智邦上漲逾5%。
光電股今日也是資金簇擁方向，類股指數上漲逾2.2%，能率上漲逾7%，龍頭股大立光上漲逾6%，來到2840元，由田也同樣上漲逾6%，晶達、瑞儀上漲逾5%，東捷、伯特光、群創、牧德、富采上漲逾3%，新鉅科、華宏、元晶、TPK-KY上漲逾2%。