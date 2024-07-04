轟鍾佳濱、王定宇「閃蛋雙俠」！羅智強：官員陪著瞎耗
立法院內政委員會今（4日）排審《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，民進黨團一早也甲動霸占主席台，藍綠在會議室相互對峙。不過今仍有其他委員會質詢，國民黨立委羅智強在外交及國防委員會「自動質詢」，砲轟「主席落跑了」還點名同樣宣布休息去甲動的司委會召委鍾佳濱，跟王定宇是「立法院閃蛋雙俠」。
記者莊蕙如／台北報導
國民黨立委羅智強今在外交及國防委員會發言，「主席落跑了」，如果主席是身體不舒服還是有天大的事情是一回事，但王定宇就在樓下內政委員會，司法委員會也停擺，鍾佳濱、王定宇是「立法院閃蛋雙俠」、「兩個閃蛋族」。
羅智強怒轟，身為委員會召委、會議主席，可以不在嗎？還點名國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑等在座官員。
他質疑，你們是吃飽撐著陪王定宇瞎耗嗎？身為立法委員，卻連自己主席、召委的身分都不尊重，要作秀也沒關係，這麼多民進黨委員，缺你一個王定宇、鍾佳濱？
羅智強直言，民進黨每天喊沒有民主、說開會多重要，但現在在座在80人，每個人都陪他在這邊耗時間，「今天準備質詢的立委，都白準備了？不用質詢嗎？」王定宇若喊散會就算了，卻這樣浪費大家時間，身為立委可以關心其他委員會議題，但王定宇是召委，「把官員都當笨蛋嗎？」主席不在那他自動質詢，還大酸沒有主席請官員上台，那就不用上台了。