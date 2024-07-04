求職陷井　仲介一名「豬仔」可分酬10萬元

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分局長尤啟南指示，偵查隊組成專案小組進行調查一宗柬埔寨拘禁案，並於3月間依據吳姓被害人之供訴，鎖定以楊姓男子(77年次)為首之不法集團，據調查該集團利用在臉書刊登招募廣告，以高薪為餌，誘騙失業、負債或急需用錢之民眾，謊稱前往國外從事博奕或遊戲客服等工作機會，招募後先行將民眾帶往安排之旅館拘禁，再以恐嚇人身安全等方式逼迫其接受安排，搭機前往柬埔寨等地從事詐騙工作。期間若不服從或詐騙業績不好，則派人以暴力方式毆打被害人並限制其行動自由，被害人因護照遭不法集團收走，更被要求支付高額贖金才能安全返台，被害者人身自由受到嚴重限制及傷害。
烏日分局報請臺灣臺北地方檢察署宙股檢察官指揮偵辦，專案小組於日前持檢察官核發之拘票，在臺北市南港區一家餐飲店發現集團鄭姓成員準備購買餐盒時，伺機上前拘提到案，鄭嫌見警方出示證件之際，誤以為仇家掏槍尋仇，嚇了一大跳。警方陸續逮捕楊姓主嫌及成員黃、陳及陳姓等人查緝到案。全案將5人依刑法詐欺罪、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。
烏日分局分局長尤啟南呼籲，現正值暑假期間，青少年尋找打工時，應注意高薪求職陷阱，勿任意相信臉書或網路求職廣告陷阱避免遭詐或輪為不法集團之共犯或被害人。