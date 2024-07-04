王建民、陳金鋒出席中職明星賽簽名會！女孩簽名會資格券7/8啟售

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週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。
週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。各隊派出最頂球員、女孩代表，星光熠熠明星賽簽名會，絕對不能錯過！
簽名再送商品兌換券 加開內野第5層座位
簽名會資格劵保障球迷福利，購票的球迷朋友享當日明星賽CPBL SHOP快速通關，可以搶先進場至商店購買今年的明星賽系列商品，資格券同市值NT.2,600等值商品兌換劵，票劵不含當日入場門票，需自行購票入場並持資格劵才能參加簽名會。資格劵限7月20、21兩日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換，若於入場前未售罄，將發放給明星賽兩日於CPBL SHOP購買滿額NT.2,600的球迷朋友。
2024台灣精品中華職棒明星對抗賽就在臺北大巨蛋，兩日門票持續銷售，「L5攻蛋同樂區」同步熱賣中，並同樣可獲得內野限定贈品。此外，聯盟也宣布「L4乖乖同樂區」加碼贈送1000包乖乖（送完為止）、「B1外野動滋區」贈送創意紙式望遠鏡一組，最盛大棒球派對千萬別錯過，邀請大家和我們一同參與今年的中華職棒明星賽，享受最特別的棒球嘉年華。