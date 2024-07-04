王建民遭控和美女醫師搞婚外情！名醫丈夫求償200萬最終結果曝光

王建民、陳金鋒出席中職明星賽簽名會！女孩簽名會資格券7/8啟售

▲中職官方今（4）日公布賽前簽名會資訊，特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民參加，而女孩簽名會資格券則將在7/8啟售。（圖／中信兄弟提供）
▲中職官方今（4）日公布賽前簽名會資訊，特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民參加，而女孩簽名會資格券則將在7/8啟售。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/綜合報導

史上最頂明星賽即將登場！2024台灣精品中華職棒明星對抗賽7月20、21日在臺北大巨蛋舉行，賽前也將進行明星隊、中華隊還有啦啦隊女孩們的簽名會。此外，今年特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民加入簽名會陣容，率領各六位球員來幫球迷朋友獲得最珍貴簽名簽名會資格券將在7月8日中午12點在ibon售票系統開賣，球星、女孩簽名會共4場次，每張2,600元，每場次限量70名，頂級球星、最強顏值女孩簽名會等你來參與！

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陳金鋒、王建民領軍　簽名會陣容超豪華

週六明星隊簽名會陣容：陳金鋒、郭天信、黃子鵬、潘威倫、王威晨、王正棠、葉保弟，女孩簽名會則是小映、雅涵、希美Nozomi、妮可、檸檬、安芝儇。

週日中華隊簽名會陣容：王建民、徐若熙、陳晨威、邱智呈、江坤宇、戴培峰、曾子祐，女孩簽名會昆娜、籃籃、千紘Chihiro、曼容、李雅英、一粒。各隊派出最頂球員、女孩代表，星光熠熠明星賽簽名會，絕對不能錯過！

▲中職官方今（4）日公布賽前簽名會資訊，特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民參加，而女孩簽名會資格券則將在7/8啟售。（圖／中職提供）
▲中職官方今（4）日公布賽前簽名會資訊，特別邀請兩位台灣之光陳金鋒、王建民參加，而女孩簽名會資格券則將在7/8啟售。（圖／中職提供）
簽名再送商品兌換券　加開內野第5層座位

簽名會資格劵保障球迷福利，購票的球迷朋友享當日明星賽CPBL SHOP快速通關，可以搶先進場至商店購買今年的明星賽系列商品，資格券同市值NT.2,600等值商品兌換劵，票劵不含當日入場門票，需自行購票入場並持資格劵才能參加簽名會。資格劵限7月20、21兩日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換，若於入場前未售罄，將發放給明星賽兩日於CPBL SHOP購買滿額NT.2,600的球迷朋友。

2024台灣精品中華職棒明星對抗賽就在臺北大巨蛋，兩日門票持續銷售，「L5攻蛋同樂區」同步熱賣中，並同樣可獲得內野限定贈品。此外，聯盟也宣布「L4乖乖同樂區」加碼贈送1000包乖乖（送完為止）、「B1外野動滋區」贈送創意紙式望遠鏡一組，最盛大棒球派對千萬別錯過，邀請大家和我們一同參與今年的中華職棒明星賽，享受最特別的棒球嘉年華。

▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）
▲中職明星賽本次亮點超多，除了聯手人氣遊戲「寶可夢Pokemon GO」外，將有上百位啦啦隊女孩齊聚大巨蛋。（圖／中職提供）

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