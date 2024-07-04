陳妍希獨帶兒返台過年未見陳曉 好友林心如求饒：不要問我這個
陳妍希驚傳和陳曉婚變，兩人都未出面回應，好友林心如今（4）日現身衣物去漬品牌記者會，她低調表示，「最近沒有聯絡，我也是看新聞（婚變）才知道。」在今年農曆過年，陳妍希還帶兒子小星星跟她一起聚會，被問陳曉是否陪同，林心如回說：「陳曉沒有。」隨即求饒媒體：「不要問我這個。」
記者林奕如／台北報導
林心如女兒乖乖已經7歲，和陳妍希兒子年齡相近，平常兩人都有來往，有空就會聚會，對於好友傳婚變，她低調不多說。她也分享，自己升格人母後，生活習慣大改變，讓朋友都吃驚，育兒也培養她的耐性，過去有發生過理智線斷掉崩潰，她後來看開：「她（女兒）大了我也大了，生氣她也不懂，仔細想想，其實也沒有多重要的事要生氣。」她知道女兒吃軟不吃硬，所以會改用勸說方式。
而昨天家中寵物烏龜突然去世，林心如不敢跟女兒說這件事，交由爸爸霍建華溝通，「我看到她落淚很心疼，她哭了一整晚。」女兒問烏龜去哪裡，她不敢說交由清潔公司處理掉，只好說：「烏龜去該去的地方了。」她也趁機生命教育，現在家裡有養2隻貓，就更加珍惜。
女兒現在7歲，身高已經超過130公分，從小就開始學律動、舞蹈等，林心如讚「筋很軟」，是否會把她送去韓國學舞，林心如馬上搖頭，但也說未來她要不要去留學，由她本人決定，畢竟是她的人生。現在是否有二胎想法，她直率回：「我現在年紀還適合嗎，也不知道能不能生，主要是一直都在忙。」