台積電歷史性飆1000元！她「6年前神預言」曝　股民犯1大忌全錯過

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胡彩蘋說：「很多人覺得台積電的股價已經不會再漲，所以一直問還有沒有別支推薦的可以買。」結果沒想到台積電從300元、400元、500元一路攀升，甚至今年3月，胡彩蘋更建議爸媽在688元高點還是買入台積電，還自豪是「24孝好女兒」，如今台積電股價破千元，完全應證胡彩蘋的神準分析。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應：「屌打一大堆分析師.....我大彩蘋姐就是威武」、「謝謝Emmy姐帶我飛」、「我們都見證了護國神山的歷史一刻」、「蔡正元跟你對比整個糗翻掉，說台積電不可能破1000，直接打臉」、「我今天特別早起見證這一刻！謝謝Emmy！」、「好險一直都有關注Emmy這麼優質的財經頻道....好讚有跟到。」
胡彩蘋遭狂問「台積電還能買嗎」？股民犯大忌錯過獲利機會
事實上，胡彩蘋在2021年時，就曾經發文表示，很多人都不斷在問「台積電X百多了還可以買嗎？」這問句的差別就是幾百從二變成三、變成四、變成五，每個人都在問卻不買，你不開始建一個倉，就永遠都只能問這種問題，你怕的話就先小買1張，「你沒有一個起點，這類問題只是浪費彼此時間而已。」
胡彩蘋說：「假使真的很想買某檔股票，就會去研究其財務表現、過去新聞、股評等，深思熟慮後就建一個倉位，怕高就小買，你才會獲得一個股票的買進價格，日後股票漲跌，就可以跟買進的價格比較，才有加倉或減倉的判斷可言，你什麼都沒有買，不懂一直問可不可以買的樂趣何在，等到過半年才在悔恨早知道就買，當然沒有獲利機會。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。