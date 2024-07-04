龍德東路通車啟用　移轉高雄輕軌大順路28%車潮

高雄第107期市地重劃區龍德東路於今（4）日上午舉辦通車典禮，由副市長林欽榮主持，民意代表、里長及在地鄉親共同見證市府建設高雄、轉型產業的用心。議長康裕成於致詞時表示，非常感謝市府團隊、設計施工廠商的辛勞，龍德東路連結起三民區、鼓山區及左營區，完工通車是一項「amazing action, crazy idea, mission impossible」。龍德東路正式通車解決了輕軌建設帶來的疑慮、帶動市區發展。陳其邁市長帶領的市府團隊，完成了許多重大的建設、讓高雄成為台灣最棒、最有魅力的城市！
記者蔡佳宏／高雄報導
副市長林欽榮說，第107期重劃區原屬工業用地，經都市計畫變更附帶以公辦市地重劃整體開發方式辧理，除提供在地公園休閒、停車使用及道路服務等地方基礎公共設施，並帶動地方商業發展，改變舊有工業市容。另高雄輕軌成圓後，為完善輕軌完工後周邊交通運輸系統及配合市府輕軌二階9項優化調整方案，市府已完成龍德新路拓寬工程，龍德新橋也於今年1月底通車，再配合重劃區內龍德東路開通後，車輛可以直接從龍德新路橫跨愛河至民族一路，打造串連博愛路、自由路與民族路等北高雄三大交通幹道之動脈，據交通局資料顯示，這些配套工程預估可移轉大順路28%的車流量，交通服務水準可從F級提升至D級，不僅紓解大順一路交通壅塞，更可望活絡帶動在地商業活動。尤其值得一提的是，截至今年6月底，依據捷運公司統計，輕軌總運量已達658萬人次，較去年同期增加75%。
地政局土開處李文聖處長表示，重劃區內新闢之龍德東路經施工團隊努力克服營建缺工及氣候不穩定等困難，積極協調各單位間施工介面等問題，完成時間大幅超前6個月。另該道路除肩負提升重劃區內外地主通行便利性及疏解地區整體交通之任務，更將區域淹水預防一併納入考量，於道路下方設置長度240公尺、寬度11.4公尺、深2.65公尺之三孔滯洪箱涵，以達到預防區域淹水之功能，所以重劃區道路工程之完成，也代表區域滯洪功能的提升。
第107期重劃區總面積約3.76公頃，都市計畫變更經兩級都市計畫委員會審議通過由乙種工業區變更為特定商業專用區、公園綠地、停車場、及道路等，並指定以公辦市地重劃方式辧理開發。範圍北至大順一路，南以民族一路373巷為界，東至民族一路，西以河堤南路為界，重劃後可取得公園綠地等1.52公頃公設用地。其中道路、停車場及綠地等由地政局施作，公園則按市府團隊通力合作的精神，由工務局開闢，另區內2.24公頃商業土地，則作為未來發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及相關商業活動腹地，有助於住宅及商業活動的成長，並帶動鄰近已發展成熟的鄰里社區轉型。
市府加快都市整體開發腳步，促進土地開發利用，加速地方繁榮發展，第107期公辦重劃區內龍德東路將完整串聯河堤南路及民族一路，達到接通北高雄博愛路、自由路、民族路三大交通幹道之目標，結合鄰近商圈帶動地區發展，讓市民與市府雙贏雙榮。