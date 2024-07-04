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全台首檔「日本半導體ETF」　00951發行價10元、7/8開募

▲台新投信發行全台首檔日本半導體ETF（00951），採年配息、發行價10元，預計7/8開募、7/25掛牌。（圖／翻攝自Pixabay）
▲台新投信發行全台首檔日本半導體ETF（00951），採年配息、發行價10元，預計7/8開募、7/25掛牌。（圖／翻攝自Pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

半導體市場規模在2030年上看1兆美元，其中，日本半導體設備穩居全球領導地位，看好日本半導體長線行情，台新投信推出第4檔ETF，攜手洲際交易所集團（ICE）鎖定日本半導體，發行全台首檔日本半導體ETF（00951），採年配息、發行價10元，預計7/8開募、7/25掛牌。

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台新投信總經理葉柱均表示，ICE是「財富」評比500強公司，該公司在指數服務擁有超過50年經驗，目前全球市場約有2兆美元價值資產以ICE指數作為基準指數，在指數界深具影響力。目前國內有40檔ETF追蹤ICE發行指數，截至6/14為止，資產規模合計約新台幣1兆元。此次發行的台新日本半導體ETF基金（00951）是國內首檔聚焦高純度日本半導體產業ETF，追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數，更具獨特性。

ICE亞太區執行副總裁Maguns Cattan表示，NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件之主要參與者。此指數提供了透明且可靠的基準，有助於投資人把握這個快速成長的行業。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師預估2030年半導體市場規模將超過1兆美元，日本半導體設備居全球領先地位，截至去年第3季的CINNO Research統計，全球半導體設備規模前10大公司中，日本有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。就中長線來看，日本政府推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土推出Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。

00951以FaceSet RBICS 6 level 6半導體產業來篩選，優選企業加權選出50檔，追蹤指數前10大成分股東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體、雷泰光、羅母半導體、勝高、索思未來科技、優貝克。採取年配息，發行價10元，預計7/8開募、7/25掛牌上市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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