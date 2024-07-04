全台首檔「日本半導體ETF」　00951發行價10元、7/8開募

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ICE亞太區執行副總裁Maguns Cattan表示，NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件之主要參與者。此指數提供了透明且可靠的基準，有助於投資人把握這個快速成長的行業。
台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師預估2030年半導體市場規模將超過1兆美元，日本半導體設備居全球領先地位，截至去年第3季的CINNO Research統計，全球半導體設備規模前10大公司中，日本有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。就中長線來看，日本政府推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土推出Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。
00951以FaceSet RBICS 6 level 6半導體產業來篩選，優選企業加權選出50檔，追蹤指數前10大成分股東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體、雷泰光、羅母半導體、勝高、索思未來科技、優貝克。採取年配息，發行價10元，預計7/8開募、7/25掛牌上市。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。