行政院通過學輔法草案 柯志恩轟「太慢耽誤青春」：將逐條比對
立法院教育及文化委員會今（4）日逐條審查《學生輔導法》，但在接近中午的時候，由於得知行政院院會通過《學生輔導法》部分修正草案，將送立法院審議，引起教文會召委柯志恩不滿，進而譴責行政院之前的消極態度，導致大家上午形同虛度光陰，簡直是在「浪費青春」。她也強調，將會逐條比對各個版本差異，下週一（8日）再審。
記者林則澄／台北報導
立法院教育及文化委員今日審查28名立委所提《學生輔導法》部分條文修正草案，當中第一條、第二條、第三條分別在上午11時左右通過，到了第四條期間，由於多名立委對於現行各個縣市學校的學生輔導諮詢中心的組織正式化、是否進駐公務員受到中央行政機關組織基準法保障等問題，而與教育部產生分歧，因此轉以討論組織常設化、中心主任聘用須具相關背景、專輔人力薪資調整降低人力流動率等。
針對學生輔導諮詢中心的組織正式化，教育部學務司長吳林輝指出，目前各個縣市公務員是依人口、土地面積等指標計算名額，具有一定限制，要是組織正式化就要進用公務員，可能因此面臨重大的困難，除非各個縣市公務員尚有多餘名額，才有可能進駐輔諮中心。教育部國教署長彭富源表示，現在各個縣市輔諮中心進用776名專業輔導人力，已招653人、占比83％，當中沒有限定要具公務員資格。他說要是輔諮中心正式化，招來的人力必須具備公務資格，恐怕不利學生輔導工作。
不過接近中午時段，行政院院會通過《學生輔導法》修正案，將送立法院審議，導致教育及文化委員陷入混亂，柯志恩表示，她將譴責行政院之前的消極態度，導致大家上午形同虛度光陰，也將逐一比對《學生輔導法》行政院版本、提案版本，以及1年4個月以前的版本，要是院版跟之前版本差別不到10%，就會繼續譴責行政院，「10%都沒有的話還拖大家這麼久？簡直是耽誤青春。」她也強調，下週一會以提案版本合併行政院版本的《學生輔導法》條文作為基礎一同審議。