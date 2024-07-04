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SNOOPY躍上叮叮車！星宇航空攜手香港電車　聯名彩繪限時登場

▲今（4）日星宇航空宣佈與香港電車展開系列合作，包括大人小孩都喜愛的聯名彩繪叮叮車及一日星宇電車全景遊活動。（圖／星宇航空提供）
▲今（4）日星宇航空宣佈與香港電車展開系列合作，包括大人小孩都喜愛的聯名彩繪叮叮車及一日星宇電車全景遊活動。（圖／星宇航空提供）

記者許若茵／台北報導

星宇航空香港航線將於7月16日正式啟航，今（4）日星宇航空宣佈與香港電車展開系列合作，包括大人小孩都喜愛的聯名彩繪叮叮車及一日星宇電車全景遊活動，結合天空及陸地兩種交通體驗，共同打造多面向的主題體驗，盼能藉此讓更多香港民眾認識星宇航空，並與香港電車共同豐富香港城市旅遊的多元性與樂趣。

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今日上午星宇航空與香港電車共同在屈地街電車總廠舉行聯名彩繪叮叮車啟程儀式，由星宇航空周寳裕中國大陸首席代表兼香港分公司總經理與香港電車張永恒市場商務及品牌總監共同腳踩經典的「叮叮」，象徵雙方合作正式啟動。

星宇航空表示，作為初踏入香港市場的航空公司，非常高興能與擁有120年歷史的經典品牌「香港電車」共同合作，在這繁忙的城市中，叮叮車以其從容不迫的步調，將乘客安全地送達目的地，並讓乘客靜下心來欣賞及感受香港城市之美，與星宇航空欲將飛行打造為旅遊體驗的理念相同。

星宇航空希望，旅客從踏入機艙的那一刻起，就能有驚喜、有期待，盼透過此次雙品牌合作，能讓香港民眾更熟悉星宇航空，為本地及訪港旅客帶來更豐富的旅遊選擇和體驗。

香港電車市場商務及品牌總監張永恒說，「電車全景遊」一直都深受來港台灣旅客歡迎，相信星宇航空能夠為電車與台灣帶來更多機遇，與星宇航空合作期間，留意到他們對飛行的熱誠、對服務香港的興奮，「今次能夠成為星宇航空拓展香港業務里程碑的一部分，絕對是我們的榮幸，深信星宇航空將會促進本地旅遊發展」。

星宇航空說明，聯名彩繪叮叮車即日起至9月底，將穿梭在香港繁華的街道上，除了亮黃色的電車外觀搭配扮演機長及空服員的角色，連車廂內的座椅、樓梯轉角處及車頂都有驚喜，就算不是阿比迷，也無法抗拒這可愛魅力。

此外，星宇航空及香港電車將舉辦Instagram REELS募集活動，鼓勵旅客以自己的視角分享搭乘星宇航空主題叮叮車的旅程，最大獎將有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票。

「電車全景遊」是一款廣受旅客歡迎的復古設計的開篷古雅電車，有著半露天的上層空間，旅客可搭乘它體驗約一小時的電車觀光之旅，遊覽香港島最繁華的區域。

本次星宇航空將於7月20日舉辦「一日星宇電車全景遊」快閃活動，這趟旅程將由優雅專業的空服員提供服務，帶您穿梭上環至銅鑼灣，旅客不僅能享受到機上限定的星宇特調及米果，還將獲得獨家小禮及紀念Travel Pass，讓旅行更添特別回憶。
 

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