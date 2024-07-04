SNOOPY躍上叮叮車！星宇航空攜手香港電車　聯名彩繪限時登場

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星宇航空表示，作為初踏入香港市場的航空公司，非常高興能與擁有120年歷史的經典品牌「香港電車」共同合作，在這繁忙的城市中，叮叮車以其從容不迫的步調，將乘客安全地送達目的地，並讓乘客靜下心來欣賞及感受香港城市之美，與星宇航空欲將飛行打造為旅遊體驗的理念相同。
星宇航空希望，旅客從踏入機艙的那一刻起，就能有驚喜、有期待，盼透過此次雙品牌合作，能讓香港民眾更熟悉星宇航空，為本地及訪港旅客帶來更豐富的旅遊選擇和體驗。
香港電車市場商務及品牌總監張永恒說，「電車全景遊」一直都深受來港台灣旅客歡迎，相信星宇航空能夠為電車與台灣帶來更多機遇，與星宇航空合作期間，留意到他們對飛行的熱誠、對服務香港的興奮，「今次能夠成為星宇航空拓展香港業務里程碑的一部分，絕對是我們的榮幸，深信星宇航空將會促進本地旅遊發展」。
星宇航空說明，聯名彩繪叮叮車即日起至9月底，將穿梭在香港繁華的街道上，除了亮黃色的電車外觀搭配扮演機長及空服員的角色，連車廂內的座椅、樓梯轉角處及車頂都有驚喜，就算不是阿比迷，也無法抗拒這可愛魅力。
此外，星宇航空及香港電車將舉辦Instagram REELS募集活動，鼓勵旅客以自己的視角分享搭乘星宇航空主題叮叮車的旅程，最大獎將有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票。
「電車全景遊」是一款廣受旅客歡迎的復古設計的開篷古雅電車，有著半露天的上層空間，旅客可搭乘它體驗約一小時的電車觀光之旅，遊覽香港島最繁華的區域。
本次星宇航空將於7月20日舉辦「一日星宇電車全景遊」快閃活動，這趟旅程將由優雅專業的空服員提供服務，帶您穿梭上環至銅鑼灣，旅客不僅能享受到機上限定的星宇特調及米果，還將獲得獨家小禮及紀念Travel Pass，讓旅行更添特別回憶。