高雄啤酒音樂節明登場！8組韓星來了　卡司、節目表、交通一次看

🔴𝟮𝟬𝟮𝟰 𝟳-𝗘𝗟𝗘𝗩𝗘𝗡高雄啤酒音樂節資訊
📍時間：2024年7月5日～7月7日
📍地點：高雄夢時代正對面廣場
📍演出人員：ZICO．EXO CHANYEOL(燦烈)．EXO XIUMIN．EXO CHEN．FTISLAND．JESSICA．SHINee TAEMIN(泰民)．輝人(WHEE IN)．Dew．Dizzy Dizzo 蔡詩芸．GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治．KAHO高橋佳帆．U:NUS．台鋼WING STARS啦啦隊．小龍女Dragon Beauties．宇宙人．告五人．李翊君．卓文萱．韋禮安．郭書瑤．梁文音．梁舒涵．張雅涵ｘ林襄ｘ李芷霖．温嵐．麋先生．DJ Swallow 妖嬌．DJ賴皮 MR.SKIN．FRαNKIE阿法．Gummy B．icyball冰球樂團．Tizzy Bac．小卡比．申力安．芒果醬Mango Jump．許莉潔．許富凱．温昇豪．鳳小岳
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📍時間：2024年7月5日～7月7日
📍地點：高雄夢時代正對面廣場
📍演出人員：ZICO．EXO CHANYEOL(燦烈)．EXO XIUMIN．EXO CHEN．FTISLAND．JESSICA．SHINee TAEMIN(泰民)．輝人(WHEE IN)．Dew．Dizzy Dizzo 蔡詩芸．GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治．KAHO高橋佳帆．U:NUS．台鋼WING STARS啦啦隊．小龍女Dragon Beauties．宇宙人．告五人．李翊君．卓文萱．韋禮安．郭書瑤．梁文音．梁舒涵．張雅涵ｘ林襄ｘ李芷霖．温嵐．麋先生．DJ Swallow 妖嬌．DJ賴皮 MR.SKIN．FRαNKIE阿法．Gummy B．icyball冰球樂團．Tizzy Bac．小卡比．申力安．芒果醬Mango Jump．許莉潔．許富凱．温昇豪．鳳小岳
🔴卡司名單
📍7月5日：
宇宙人、麋先生、郭書瑤、FTISLAND、EXO CHANYEOL（燦烈）、SHINee TAEMIN（泰民）、鳳小岳、冰球樂團、Tizzy Bac、DJ Swallow 妖嬌
📍7月6日：
GX 鼓鼓呂思緯 X 蕭秉治、卓文萱、梁舒涵、梁文音、温嵐、Dew、輝人（WHEE IN）、EXO XIUMIN、EXO CHEN、FRαNKIE 阿法、Gummy B、DJ 賴皮 MR.SKIN
📍7月7日：
ZICO、JESSICA、Dizzy Dizzo 蔡詩芸、U:NUS、告五人、李翊君、韋禮安、申力安、許富凱、芒果醬、許莉潔、DJ Swallow 妖嬌
🔴相關規定
📍活動入場須知：
1. 7月5日－7月7日每日15:00開放入場，活動結束前都可以入場。
2. 於驗票處出示完整票券，驗票無誤後，由工作人員配戴當日手環，即可自由進出活動場域。
3. 持「超級搖滾座位區」票券者，兌換當日手環後，請依票面座位編號入座，可憑當日手環自由進出。
4. 持「超級搖滾自由區」、「搖滾區」票券者，兌換當日手環後，可自由進出票面上對應之區域入場。
5. 入場後請妥善保持手環的完整性，若手環不完整或有撕開的痕跡，主辦單位有權決定是否可再次入場。
6. 超級搖滾座位區演出過程中請勿站立，舞台上藝人召喚除外。
7. 若因個人物品而妨礙他人觀賞演出，或影響活動整體安全，主辦單位有權清理物品並直接丟棄。
8. 請勿攜帶外食入場，飲水除外。
9. 請隨時攜帶身份年齡憑證，以確保未成年請勿飲酒。
9. 若攜帶寵物入場，請將寵物放人提籃或推車，並自行清理寵物排泄物。
10. 全場禁菸，欲吸菸者請至規定的吸菸區。
11. 若因精神狀況不佳導致影響他人，主辦單位有權拒絕入場。
12. 現場寄物請至夢時代館內洽詢。
📍排隊注意事項：
1. 為了安全考量，不建議夜排，若逼不得已要夜排，請以自身安全作為最高考量，主辦單位將適度提供瓶裝飲用水。
2. 若放置物品佔位，7/5入場者請於7/5當天早上10:00本人出現於現場，若不在現場則視同放棄，主辦單位將把物品清除。後兩日以此規則照辦。
3. 購買「超級搖滾座位A.B區」者請於「超級搖滾區A.B區入口」排隊進場（時代大道與中華五路之路口），依票面座位編號入座，不需分區排隊。
4. 購買「超級搖滾自由C區&搖滾A區」、「超級搖滾自由D區&搖滾B區」者請分別於時代大道上對應之入口排隊進場（夢時代購物中心藍鯨館對面入口）。
5. 超級搖滾區及搖滾區出入口排隊處皆設置遮陽帳篷，免於太陽曝曬。
6. 每個入口入場時皆有對應的藝人小卡及喉糖贈送，每張票券僅可領取一次，遺失恕不補發。
7. 請妥善保管1999元以上票券之存根聯，每日將於最後一段節目演出前抽出簽名藝人T-shirt，並於舞台上顯示存根聯票號，中獎者請至服務台A出示票根兌換，當日24:00前皆可兌換。（7/5 20:40前、7/6 20:00前、7/7 20:40前，截止收取票券，截止收取票券後仍可入場，但不得參加T-shirt抽獎。）
🔴現場票販售
📍現場票販售時間：
7/5 (五) 13:00-21:00
7/6 (六) 12:30-21:00
7/7 (日) 12:30-21:00
📍現場票販售費用：
◾超級搖滾自由C、D區｜單日票 （原價2499元）將依現場狀況開放售票。（超級搖滾座位A、B區 不開放現場售票)
◾搖滾A、B區｜單日票 2599元
◾一般區｜單日票1599元
◾愛心票/愛心陪同票(一般區)｜單日票799元
🔴交通與交通管制
📍交通方式
高雄捷運：到R6凱旋站3號出口
高雄輕軌：C5夢時代站
📍交通管制
時代大道三天將封路，活動期間進行交通管制，包含時代大道（近中華五路～近成功二路）與時代大道的成功二路往西側頂端，都將禁止通行。
📍機車臨時停車場
主辦單位建議搭大眾交通工具，若還是需騎機車，可停時代大道（成功二路往西側頂端），7/5(五) 12:00～7/7(日) 23:00開放為機車臨停區域。
📍公車改道
東南客運37路線：輕軌夢時代站(統一時代百貨)7/5-7/7暫停停靠
📍Ubike暫停營運
7/5(五) 15:00～7/7(日) 24:00，於中山時代大道口(西北角)站點將暫停。