特企／SYM JET十年連續奪冠　暑期優惠再加碼暢行極限青春

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自2015年拿下第一座冠軍開始，JET十年來征戰全國各級比賽，一直是速克達賽事的常勝軍。每一代的進化不斷提升，在動力、操控、科技上持續的突破自身極限，在去年的比賽終成功寫下歷史，拿下車系第一百座冠軍獎盃，而在今年這參賽的第十年，也持續於比賽中繼續奪冠，連續十年的冠軍確立賽道王者的地位。
在慶賀JET十年連續奪冠的同時，SYM也支持每位勇敢熱血學生，能同享冠軍風采！因為JET的帥絕對不只停留在賽道上，更能在日常街道馳騁魅力，它靈活操控的性能、銳利外型絕對為你的大學生活大大加分。
「十年奪冠暑期加碼優惠」針對JET車系中參賽的125c.c.運動車款JET SL TCS、JET SR ABS進行優惠，除原本優惠外再加碼送出3000元暑期購車金，帶大家一起承繼JET王者血脈精神，氣勢如虹奔向嶄新人生階段。
擁抱冠軍騎乘體驗 盡情享受隨心所馭人生
除了日常騎乘，大學肯定少不了大大小小的「出遊」機會，不管是自己馳騁，或是經常和朋友同行，JET車系都會是你最優的選擇。如果你追求的是「動力與加速感」，你可以考慮「JET SL TCS版」！它搭載125cc四衝、四閥的水冷引擎，擁有12.9匹的最大動力輸出，並追加ABS與TCS循跡防滑功能，可以避免油門及剎車操作失誤導致車輛打滑，在盡情享受追風樂趣的同時，更能全面守護騎士人身安全。
如果你在意的是「操駕與靈活度」，那你肯定會喜歡「JET SR ABS版」！它全車減重3KG，操控更靈活，過彎加速都能享受自在駕馭的樂趣；同時結合實用的空間規劃與設計，配有大容量平整化置物空間、USB充電座，安全上則配有德國BOSCH ABS防鎖死剎車系統。
SYM特別推出「十年連續奪冠暑期加碼優惠」
為慶祝JET車系十年連續奪冠，SYM推出暑期加碼優惠：
JET SL TCS版購車享購車金3,000(直扣)+24期0利率+分期加贈500萬安心險，暑期再加碼優惠3,000元(電匯)。
JET SR ABS版購車享購車金2,000(直扣)+24期0利率+分期加贈500萬安心險，暑期再加碼優惠3,000元(電匯)。
活動自2024/7/1至2024/7/31止，活動僅限於台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車輛不適用本活動優惠。詳請請查閱SYM官網訊息。