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外資加碼362億、三大法人合計買近400億　台股漲350點、再創新高

▲台北股市今（4）日多頭擋不住，三大法人合計買超399.88億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（4）日多頭擋不住，三大法人合計買超399.88億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（4）日多頭擋不住，最高一度來到23571.82點，再創歷史新高，終場上漲350.1點或1.51%，收在23522.53點，創下歷史收盤新高，成交量放大到5350.77億元；三大法人合計買超399.88億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超362.2億元；投信「連4買」，今日買超42.51億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超4.83億元，合計三大法人買超399.88億元。

台北股市今日漲勢驚人，權值王台積電開盤大漲21元，股價衝上1000元，帶動市值逾新台幣25.9兆元再創新高，激勵大盤跟著走高，最高一度來到23571.82點，再創歷史新高，終場上漲350.1點或1.51%，收在23522.53點，創下歷史收盤新高，成交量放大到5350.77億元。中小型股也不惶多讓，櫃買指數最高來到278.08點、再創24年新高紀錄，終場上漲0.68點或0.25%，收在277.31點，日K連5紅，成交量為1425.66億元。

權值股全數走高，今日盤面最大亮點就在台積電，開盤跳空站上1000元，最高一度衝到1010元，帶動市值逾新台幣26兆元再創新高，終場上漲26元或2.66%，收在1005元，再創收盤新高，貢獻大盤指數就有209點；鴻海也一甩疲態點火走高，最高來到215元，終場上漲11.5元或5.67%，收在214.5元，貢獻大盤指數就有51點，距離填息價216元只差一步；聯發科最高來到1400元，不過尾盤遭到賣壓襲擊，終場收在平盤價1375元。

除了台積電站上千金股，重電族群的華城也同步擠身千金股行列，開盤跳空大漲28元、以998元開出，隨後在買單挹注下，終場收在最高點1015元、上漲45元或4.64%。目前千元俱樂部成員共有19檔，分別是信驊、大立光、緯穎、力旺、世芯-KY、祥碩、旭隼、創意、嘉澤、弘塑、聯發科、川湖、鈊象、M31、健策、穎崴、亞德客-KY、台積電、華城。

今日個股成交量排行榜前五名：群創、開發金、光洋科、鴻海、聯電；今日個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、中興電、聯鈞、聯發科。

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