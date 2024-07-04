文化幣暑假限定「國片馬拉松」最高領1000點 10部強檔片單看這裡
暑假旺季到來，國片接力上映，為了鼓勵青年到戲院觀看國片，文化部今（4）日宣布，文化幣推出暑假限定「國片馬拉松」，7/5到9/15間，只要看暑假檔期國片2次就可拿到回饋100點，看3次200點、4次300點、5次400點，最多可以領到1000點回饋，相當於台幣1000元。
記者魏妤庭／台北報導
文化幣推出國片馬拉松活動，7/5到9/15間，消費達200點就視為累計看1次國片，同時原有的「結伴看國片」消費350點回饋100點活動也仍持續進行。舉例來說，看國片每次花200點，看第2次就可獲得100點、看第3次獲得200點、第4次300點、第5次400點，活動最多累計觀看次數為5次，總共回饋1000點。
本身也是電影人的文化部長李遠表示，今年暑假有許多優秀國片上檔，「每一部我都要去看」，繼上週看完「血觀音」導演楊雅喆睽違7年最新力作「破浪男女」後，昨日也出席青春愛情喜劇電影「我想和你在一起」首映，更在臉書寫下心得透露，看著兩個從小相知相惜、互相扶持的青梅竹馬，相愛又不敢告白，直說「我是一路笑著看完的」。
文化部指出，其他國片如「怪胎」導演廖明毅，以iPhone拍攝的浪漫愛情懸疑電影「愛的噩夢」；改編自超人氣小說「夏日的檸檬草」；以台北城市為背景，集結10位導演、10部短片，並集結台港影帝共同拍攝的「愛情城事」；億萬票房電影「角頭」IP續作「角頭：大橋頭」。另有記錄高齡友善就業、失智友善社區議題的「阿姨，上學囉！」；費時8年，金馬獎設計大師楊英風精采一生的紀錄片「我父英風」，以及「返校」導演徐漢強最新的陰間喜劇「鬼才之道」；知名小說家敷米漿操刀劇本的恐怖片「嘎啦」，則以大量使用磨牙聲，呈現密集恐懼的視覺效果。