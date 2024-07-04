北市動物園元老級駱駝「玉葉」離世！享年26歲 眾不捨：謝謝陪伴
臺北市立動物園雙峰駱駝「煙雨」日前才因病死亡，令大批粉絲不捨，如今又傳出園內高齡26歲的單峰駱駝「玉葉」，近兩年隨著年紀漸增關節老化，站立變得困難，使牠越來越多時間都坐臥在地上休息，食慾也變得不佳，最終於3日上午離世，享年26歲。
記者賴禹妡／綜合報導
「臺北市立動物園」昨日在臉書粉專發文，提到園內僅存的單峰駱駝「玉葉」已於3日上午離世，享年26歲。園方表示，動物園從圓山搬遷到木柵現址，轉眼間已超過37年，早期陸續加入新園區的動物們，也早由青春年少逐漸成為老齡個體，紛紛邁入獸生的最後階段，玉葉就是其中之一。
玉葉隨著時間日漸顯露老態，這兩年來已步履蹣跚，臉部毛髮變白，食慾不佳，雖然玉葉一直有在服用葡萄糖胺保養關節，但近期站立已經顯得十分困難，保育員不僅替玉葉的居住環境特別鋪草和墊料，還每天觸摸牠的駝峰和腿部，鼓勵牠站立起來，以維持牠身體的循環與靈活性。
園方獸醫及照顧團隊不捨玉葉身體病痛，定期使用雷射光療舒緩不適，抽取血樣檢驗追蹤牠的健康狀況，同時也會利用紅外線熱感相機，以及X光攝影來檢查身體，並給予適當的鐵劑幫助曾有貧血問題的玉葉恢復。
玉葉胃口不好，保育員為增進牠的食慾和營養攝取，會特別尋找一些牠平時沒有吃過的食物來鼓勵進食，例如地瓜葉等，「玉葉也很喜歡吃一些野味，像是咸豐草，只要洗乾淨帶過來，即使牠老人家眼睛不好、看不清楚，牠也都很開心的接受保育員們的好意去吃。」園方也感性表示，人生無不散的宴席，玉葉雖然去當小天使了，還是要謝謝牠陪伴大家一起度過了26年的時光。