郭碧婷《浪姐》被隊友轟扯後腿 向佐「長篇繁體字」護妻：太可惡
女星郭碧婷參加大陸節目《乘風2024》（又稱《浪姐》），卻在直播演出中忘記動作，被網友怒轟拖累隊友，而其中一篇指責她的文章，竟疑似是已遭到淘汰的成員，電競姐姐Miss韓懿瑩的其中一個帳號，不過韓懿瑩馬上發文道歉，郭碧婷的老公向佐也氣到連PO兩篇文，「你們憑什麼說她！」且兩篇文章中用的還是繁體字。
記者李欣容／台北報導
《乘風2024》全新一季中，不只是演藝圈的姐姐參加，還有網紅周揚青以及電競選手韓懿瑩，但韓懿瑩很早就被淘汰。後期郭碧婷在直播賽事中忘動作被網友攻擊拖累隊友，有人發現其中一個負評，還是來自韓懿瑩的帳號，韓懿瑩自拍影片道歉，解釋事發當下立刻就有向郭碧婷道歉，韓懿瑩說，由於她出道10幾年，在網路上有很多從屬於自己的遊戲自媒體帳號，但這些帳號不完全是她來管控，這次上節目，讓許多人想表達自己的感受因此有了這些發言，韓懿瑩表示，「這我是不能接受的。」
郭碧婷的老公向佐更連發2篇文章，替妻子喊話，「我不敢說她是不是最努力那一個，但是她原本是一個動到不想動只愛家的女生、她有多努力我知道」、「你們憑什麼說她、現在是誰需要誰啊？」甚至在被罵的當下，相關單位並沒有壓下輿論，也讓向佐動怒，「為什麼不保護下她呢。」
向佐甚至認為，郭碧婷被人利用蹭熱度，「她也不需要翻紅，大家保護一下她、再說白一點、沒有她、我也不會那麼快給大家知道我這個人、說她不好，這除非是真的、如果是假的，這也太可惡啦吧、你們都是誰啊？我連你們的名字都叫不出來、先檢討下自己吧。」有趣的是，向佐的兩篇文章中，只有一個字是簡體字，其他都使用的是繁體字。
女星郭碧婷當年以平面模特兒在台灣出道，因為外貌亮麗獲得關注，曾當過許多歌手的MV女主角，她2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在大陸打開知名度，並於2020年和香港影視大亨向華強的兒子向佐結婚後生下一子一女，非常受到婆婆向太的寵愛。
2022年向佐被爆出疑似婚外情，引起外界罵聲，婚變一事鬧得沸沸揚揚，但隔年向佐就時常帶著家人出席公眾場合，在微博曬恩愛，如今又大方在微博替妻子發聲，可見夫妻感情依舊。