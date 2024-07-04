國旅需求增！全台非法旅宿「較去年多168家」 觀光署開罰5692萬
交通部觀光署統計，今年年上半年未合法列管旅館及民宿共1119家，較去年同期增加168家，其中非法旅館359家、日租套房760家，並以台北市317家最多，台中209家列第二，宜蘭160家；而合法旅宿部分為3319家，較去年同期減少6家，變動0.18%不大，觀光署評估應為個別業者經營考量而進退場的結果。
記者林莞茜／綜合報導
暑假來到，推升國旅住宿需求，觀光署指出，今年上半年合法旅館3319家，未合法列管旅館1119家，較去年同期增加130家，主要是都會區的日租套房增加，顯示部分業者在未合法登記前即投入市場，而被地方政府列管。
而在民宿部分，根據觀光署統計，今年上半年合法民宿1萬1872家，較去年同期增加733家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業；未合法民宿列管家數631家，較去年同期增加38家，因地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業，互為消長之結果。
未符合規定旅宿的業者，共計遭開罰5692萬，在非法旅館方面，以台北市開罰78次最多、其次為台中市68次及台南市61次；罰鍰金額最高的是高雄市808萬元、台北市781萬元及台中市680萬元。