特企／文雄眼鏡送愛到偏鄉　待用眼鏡大募集捍衛每個人看見的權利

這個令人心痛的真實案例反映了偏鄉地區醫療資源不平均的嚴重性。偏鄉居民因為經濟壓力讓許多家庭無力負擔基本的眼鏡購買費用，導致許多孩童無法及時配戴眼鏡，進一步影響了學習和生活。今年暑假，文雄眼鏡發起「待用眼鏡」募集活動，目的就是希望透過消費者的支持，將資源帶進偏鄉，捐贈眼鏡給有需要的人，讓他們也能夠享有清晰的美好視界，讓學童能在良好的視力下安心學習！
文雄眼鏡深耕中南部38年，以「專業、流行、舒適、誠信」的服務理念與安心的配鏡承諾贏得廣大消費者的信賴，成為南臺灣眼鏡市場的領導品牌。文雄眼鏡擁有經驗豐富的專業團隊與先進的視光設備，致力為每位顧客提供最精確、合適的配鏡建議。最近主打的「好想兔聯名鏡框」，以精湛的雷刻和獨特的設計，打造與眾不同的精緻鏡框，讓每位消費者的個性和時尚風格都能在眼鏡上展現無遺！
文雄眼鏡在7/1(一)~8/31(六) 全國各門市同步推出「待用眼鏡」大募集活動，民眾可在文雄眼鏡門市捐贈「待用眼鏡」，幫助偏鄉弱勢家庭。在募集活動結束後，文雄眼鏡會將所募到的待用眼鏡全數捐贈給「財團法人臺灣防盲基金會」，做為偏鄉眼科服務使用。為鼓勵配鏡的顧客發揮愛心多多參與，文雄眼鏡還推出了配鏡即可以半價優惠購買「1499配到好專區」的輕鬆捐方案，期待讓愛心再放大！此外，文雄眼鏡也會以總募集數滿百加碼10%的方式，額外再捐出眼鏡以茲響應。後續也會招募內部志工與驗光師，隨同「財團法人臺灣防盲基金會」至偏鄉進行眼科保健服務。
文雄眼鏡執行長張文雄先生表示，募集「待用眼鏡」的初衷是希望能為偏鄉居民的視力健康盡一份心力，也呼籲社會各界共同參與，為偏鄉弱勢送上一份清晰的愛。財團法人臺灣防盲基金會除了感謝文雄眼鏡的愛心支持，也強調此活動對偏鄉居民的重要性，並期待能有更多人響應，讓愛心傳遞的更廣更遠。待用眼鏡活動詳情請洽文雄眼鏡官網。
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文雄眼鏡深耕中南部38年，以「專業、流行、舒適、誠信」的服務理念與安心的配鏡承諾贏得廣大消費者的信賴，成為南臺灣眼鏡市場的領導品牌。文雄眼鏡擁有經驗豐富的專業團隊與先進的視光設備，致力為每位顧客提供最精確、合適的配鏡建議。最近主打的「好想兔聯名鏡框」，以精湛的雷刻和獨特的設計，打造與眾不同的精緻鏡框，讓每位消費者的個性和時尚風格都能在眼鏡上展現無遺！
文雄眼鏡在7/1(一)~8/31(六) 全國各門市同步推出「待用眼鏡」大募集活動，民眾可在文雄眼鏡門市捐贈「待用眼鏡」，幫助偏鄉弱勢家庭。在募集活動結束後，文雄眼鏡會將所募到的待用眼鏡全數捐贈給「財團法人臺灣防盲基金會」，做為偏鄉眼科服務使用。為鼓勵配鏡的顧客發揮愛心多多參與，文雄眼鏡還推出了配鏡即可以半價優惠購買「1499配到好專區」的輕鬆捐方案，期待讓愛心再放大！此外，文雄眼鏡也會以總募集數滿百加碼10%的方式，額外再捐出眼鏡以茲響應。後續也會招募內部志工與驗光師，隨同「財團法人臺灣防盲基金會」至偏鄉進行眼科保健服務。
文雄眼鏡執行長張文雄先生表示，募集「待用眼鏡」的初衷是希望能為偏鄉居民的視力健康盡一份心力，也呼籲社會各界共同參與，為偏鄉弱勢送上一份清晰的愛。財團法人臺灣防盲基金會除了感謝文雄眼鏡的愛心支持，也強調此活動對偏鄉居民的重要性，並期待能有更多人響應，讓愛心傳遞的更廣更遠。待用眼鏡活動詳情請洽文雄眼鏡官網。