分科測驗下週登場！明起開放查考試資訊 留意「5大應考提醒」
113學年度分科測驗即將在7/12、7/13登場，今（2024）年有4.2萬餘人報名，大考中心今（4）日表示，應考資訊查詢系統在明日上午9點開放，考生可查詢姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程等應考資訊。同時提供考生「5大應考提醒」，包含帶有效證件正本、行動電話完全關機、禁止帶行動電話及穿戴式裝置入座、答題卷簽名全名、考試結束鈴聲響畢停止作答動作等。
記者魏妤庭／台北報導
大考中心表示，今年分科測驗有4.2萬餘人報名，應考資訊查詢系統在明天早上9點起開放，考生可以到大考中心網站查詢，若查詢應考資訊後，發現姓名、考區、報名科目、無冷氣試場等項目，有任一項與原報名資料不同者，務必明日起到7/8下午5點前提出更正。
大考中心表示，報名資料有填寫行動電話號碼的考生，將會以簡訊通知考生姓名、應試號碼及報名科目，如果考生所填寫的行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知，考生需特別留意。
此外，大考中心表示，7/9早上9點將公告試場分配表，考生可以到大考中心網站的113分科測驗「試務專區」查詢確切考試地點，考試當日請依照所列考試地點及選考時間應試。
同時，大考中心公布「考生5大應考提醒」，包含應攜帶有效證件正本、行動電話完全關機、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、答題卷簽名全名、考試鈴聲響畢就須停止作答動作等。另有「應考檢查表」提醒考生考前準備、考試當日及進場前等相關注意事項，提供考生參考。