推動與落實節能減碳！中龍鋼鐵公司舉辦經濟部節能標竿獎觀摩研討

人工受孕也能騙　37歲熟女險匯出131萬元

▲人工受孕也能騙！ 37歲熟女險匯出131萬元（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲人工受孕也能騙！ 37歲熟女險匯出131萬元（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

想要人工受孕的婦女也成為詐騙的對象，一名年近40的婦人聽信網友介紹可到日本進行凍卵及人工受孕，前（2）日前往永豐銀行北台中分行準備匯日幣247萬5,000元(約計新臺幣502,092元)及新臺幣81萬5,000元，被機警的行員發覺有異，趕緊通報第二分局立人派出所員警前來處理，員警檢視發現該公司與郭女所簽訂契約都未有蓋上公司章戳，及時擋下一宗詐騙案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲員警發現人工受孕業務契約上根本沒有蓋任何公司章戳，顯然是詐騙（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲員警發現人工受孕業務契約上根本沒有蓋任何公司章戳，顯然是詐騙（圖/記者鄧力軍翻攝）
台中市北區於113年7月2日14時許，一位女子於永豐銀行北台中分行欲辦理境外匯款，銀行謝姓專員聽到郭女的匯款用途，驚覺匯款用途有異樣，便通報中市警局第二分局立人派出所線上巡邏警員黃晟瑋及謝嘉原前往現場。


員警抵達現場後了解，該37歲郭姓女被害人經網路陌生網友介紹可以至日本凍卵及人工受孕的公司，表示可以協助郭女完成人工受孕的相關手續及流程，詐騙集團偽裝成該公司業務，以節稅及減低費用原因，與其相約在於咖啡廳等公共場所洽談及簽訂合約， 2日詐騙集團以LINE指示郭女匯款至私人帳戶，匯款日圓247萬5,000元(約計新臺幣502,092元)及新臺幣81萬5,000元，並堅稱匯款至私人帳戶才能避免被徵收稅金，惟經員警檢視發現該公司與郭女所簽訂契約都未有蓋上公司章戳或任何辨識印信。


員警向郭女解釋，一般公司合約簽訂會有合法流程，雖然詐騙集團設計日文及中文兩種版本合約，但不會有任何公司會要求履約人透過非官方帳戶，進行高金額的境外匯款及臺幣匯款，郭女聽後才恍然大悟發現自己受騙並立即取消匯款。


第二分局分局長周俊銘表示，國人近期旅遊日本或至日本工作就學皆十分頻繁，提醒民眾勿輕易相信網路廣告及資訊，詐騙集團透過偽裝合法公司簽約方式取得民眾信任，蒙騙民眾一步步走入圈套，民眾應反覆確認公司真實性，遇有相關問題可直接撥打電話諮詢110報案電話或165反詐騙諮詢專線，或至內政部警政署165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/)查證相關資訊。            
 

台中東協廣場命案！34歲男倒臥旅館房內身亡　警方急拉封鎖線調查

中市議長張清照爭取 將打造國際標準曲棍球場

求職陷井　仲介一名「豬仔」可分酬10萬元

透天厝藏「快樂農場」　中警查獲207株大麻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生