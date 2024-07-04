人工受孕也能騙　37歲熟女險匯出131萬元

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員警抵達現場後了解，該37歲郭姓女被害人經網路陌生網友介紹可以至日本凍卵及人工受孕的公司，表示可以協助郭女完成人工受孕的相關手續及流程，詐騙集團偽裝成該公司業務，以節稅及減低費用原因，與其相約在於咖啡廳等公共場所洽談及簽訂合約， 2日詐騙集團以LINE指示郭女匯款至私人帳戶，匯款日圓247萬5,000元(約計新臺幣502,092元)及新臺幣81萬5,000元，並堅稱匯款至私人帳戶才能避免被徵收稅金，惟經員警檢視發現該公司與郭女所簽訂契約都未有蓋上公司章戳或任何辨識印信。
員警向郭女解釋，一般公司合約簽訂會有合法流程，雖然詐騙集團設計日文及中文兩種版本合約，但不會有任何公司會要求履約人透過非官方帳戶，進行高金額的境外匯款及臺幣匯款，郭女聽後才恍然大悟發現自己受騙並立即取消匯款。
第二分局分局長周俊銘表示，國人近期旅遊日本或至日本工作就學皆十分頻繁，提醒民眾勿輕易相信網路廣告及資訊，詐騙集團透過偽裝合法公司簽約方式取得民眾信任，蒙騙民眾一步步走入圈套，民眾應反覆確認公司真實性，遇有相關問題可直接撥打電話諮詢110報案電話或165反詐騙諮詢專線，或至內政部警政署165全民防騙網(https://165.npa.gov.tw/)查證相關資訊。