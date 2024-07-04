Elkie莊錠欣「破冰」周子瑜？曝舒華續約(G)I-DLE進度：我都支持
歌手Elkie莊錠欣今（4）日出席首張創作迷你專輯《#EK》新歌記者會，過去她曾和TWICE的台灣成員周子瑜、(G)I-DLE成員葉舒華感情很好，但先前突然刪掉合照引來討論，莊錠欣今提到3人感情，表示前一個月還有曬出一起跳舞的影片，感情依舊，「我們沒有任何問題！」至於舒華的續約進度？莊錠欣表示不管對方做什麼決定，她都支持。
記者李欣容／台北報導
莊錠欣在記者會上被問到和周子瑜、舒華的感情，她透露私下關係依舊，前陣子還曬出和周子瑜、韓東一起跳舞的影片，至於是否已經「破冰」，她笑說從來沒有冰過，都是網友把她們冰起來的，而這段跳舞的影片，也是她剛參加完《炸裂吧！女孩》，飛到韓國與好友相聚，開心之際就隨手拍了舞蹈影片。
事實上，莊錠欣過去就曾解釋過，會刪掉合照，是因為一些「沒辦法控制的理由」，在刪掉之前也有事先溝通過，「可能外界粉絲過多關心，有時候會讓我們不知道哪些東西可以放，哪些不可以放，公司也比較困擾，情誼就默默藏心裡，依舊過好我們的生活。」
這次新歌發行前，也有讓周子瑜聽過，周子瑜表示很喜歡粵語版本，更給了滿分，而被問到舒華續進度，她透露私下不太會聊這個，也沒有給意見，但不管舒華做什麼決定，她都支持。