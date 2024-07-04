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巴黎奧運中華代表團名單出爐　戴資穎、楊勇緯領銜60名選手拚獎牌

▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，在生涯最後一舞目標金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎確定以第三種子出征巴黎奧運，在生涯最後一舞目標金牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

巴黎奧運即將於7月26日正式開幕，教育部體育署今（4）日公布中華代表團完整名單，我國一共取得16個運動種類、60名選手獲得奧運門票，包括「柔道男神」楊勇緯、「羽球一姐」戴資穎和「舉重女神」郭婞淳等領銜，目標超越東京奧運2金佳績。

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今年巴黎奧運我國取得16種運動種類、60席參賽資格，包括射擊8席、田徑4席、射箭6席、游泳2席、體操2席、桌球6席、拳擊6席、輕艇3席、跆拳道1席、舉重3席、高爾夫4席、柔道3席、網球4席、羽球6席、擊劍1席及霹靂舞1席，其中霹靂舞、輕艇競速、射擊定向飛靶都是首度取得資格。

上屆東京奧運中華隊取得18項、68席參賽資格，成績為2金、4銀、6銅，寫下奧運歷史最佳成績，2面金牌是由舉重郭婞淳及羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋拿下。

巴黎奧運中華代表團完整60人名單：

  種類 教練 選手
1 舉重    林敬能、黃達德、林玥礽

 郭婞淳、陳玟卉、方莞靈
2 羽球 劉佳城、賴建誠、陳宏麟 周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、

戴資穎、李佳馨
3 體操 翁士航、蔡恆政 唐嘉鴻、丁華恬
4 射箭 劉炳宏、劉展明、徐梓益 湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、

邱意晴、李彩綺
5 拳擊 劉宗泰、柯文明、曾自強、羅尚策 賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、

吳詩儀、陳念琴
6 射擊 謝志培、郭孟熙、徐曉如、陳思薇、蔡志成 楊昆弼、李孟遠、田家榛、吳佳穎、

林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟
7 柔道 劉文等、楊俊霆、高市賢悟 楊勇緯、林真豪、連珍羚
8 桌球 偉關晴光、鄭佳奇 林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、

簡彤娟、陳思羽
9 田徑 蔡易達、曾孝生、孫念祖 林昱堂、彭名揚、楊俊瀚、張博雅
10 網球 謝政瀛、Paul Francis、林育州 謝淑薇、曹家宜、詹皓晴、詹詠然
11 跆拳道   劉聰達 羅嘉翎
12 游泳 黃智勇 王冠閎、韓安齊
13 高爾夫 楊芯媛 俞俊安、潘政琮、錢珮芸、徐薇淩
14 輕艇 馬健銘、游志偉、市場大樹 吳少璿、賴冠傑、張筑涵
15 擊劍 王三財 陳弈通
16 霹靂舞 蘇志鵬 孫振

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