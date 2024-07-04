巴黎奧運中華代表團名單出爐　戴資穎、楊勇緯領銜60名選手拚獎牌

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上屆東京奧運中華隊取得18項、68席參賽資格，成績為2金、4銀、6銅，寫下奧運歷史最佳成績，2面金牌是由舉重郭婞淳及羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋拿下。
巴黎奧運中華代表團完整60人名單：
|種類
|教練
|選手
|1
|舉重
| 林敬能、黃達德、林玥礽
| 郭婞淳、陳玟卉、方莞靈
|2
|羽球
|劉佳城、賴建誠、陳宏麟
| 周天成、李洋、王齊麟、葉宏蔚、
戴資穎、李佳馨
|3
|體操
|翁士航、蔡恆政
|唐嘉鴻、丁華恬
|4
|射箭
|劉炳宏、劉展明、徐梓益
| 湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、
邱意晴、李彩綺
|5
|拳擊
|劉宗泰、柯文明、曾自強、羅尚策
| 賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、
吳詩儀、陳念琴
|6
|射擊
|謝志培、郭孟熙、徐曉如、陳思薇、蔡志成
| 楊昆弼、李孟遠、田家榛、吳佳穎、
林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟
|7
|柔道
|劉文等、楊俊霆、高市賢悟
|楊勇緯、林真豪、連珍羚
|8
|桌球
|偉關晴光、鄭佳奇
| 林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、
簡彤娟、陳思羽
|9
|田徑
|蔡易達、曾孝生、孫念祖
|林昱堂、彭名揚、楊俊瀚、張博雅
|10
|網球
|謝政瀛、Paul Francis、林育州
|謝淑薇、曹家宜、詹皓晴、詹詠然
|11
|跆拳道
|劉聰達
|羅嘉翎
|12
|游泳
|黃智勇
|王冠閎、韓安齊
|13
|高爾夫
|楊芯媛
|俞俊安、潘政琮、錢珮芸、徐薇淩
|14
|輕艇
|馬健銘、游志偉、市場大樹
|吳少璿、賴冠傑、張筑涵
|15
|擊劍
|王三財
|陳弈通
|16
|霹靂舞
|蘇志鵬
|孫振
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