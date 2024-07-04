李芷婷直播「沒穿內衣入鏡」猛收噁心留言！她錯愕：不穿又沒什麼
藝人李芷婷從歌壇消失了4年的時間，近日宣布正式加盟華納音樂並推出新單曲〈習慣後就別說痛了〉，並在4日出席媒體見面會活動。李芷婷在活動中被問到4月開直播時，沒穿內衣入鏡，收到很多男粉絲留言「激凸了」、「手要遮著」、「深夜福利」等內容，讓她坦言其實心情很錯愕，心裡也不是很舒服，她認為「現在這個社會，女生不穿胸罩在路上走路，並不是一件很大的事。」
記者洪生儒／綜合報導
針對直播事件，李芷婷也透露，有許多人幫她打氣，給她許多安慰：「沒關係，不用跟他們去講這些東西，過好自己的生活就好了！」不過她也說自己在未來還是會盡量小心，穿得稍微保守一點，不會再讓大家有這類的話題可以去討論。
此外，李芷婷先前因為失戀而陷入低潮，她也坦言自己一度曾經想過要不要退出演藝圈，打算回去唸書、學語言，「但是我後來想想，我那麼愛唱歌，怎麼可以放棄這件事，我真的太喜歡唱歌跟音樂了。」
而李芷婷在確定加盟華納音樂後，將在今年陸續推出單曲，她計劃在年底前可以做完新專輯，這一次新歌跟「金曲歌王」蕭煌奇合作，她也透露：「很謝謝蕭煌奇老師給我這個機會，也謝謝公司給予最大的幫忙，所有參與這首歌的人，都是這首歌的最大功臣！」並透露自己期待未來也可以跟同門的師兄TRASH一起合作玩音樂。