台積電破千元還能追嗎？專家提股神巴菲特 掌握基本面、長期趨勢
台積電股價今（4）日登上「千金股」行列，終場收在1005元，也帶動台股創下新高收23522.53點。對於台積電股價站上千元，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，這應該是眾望所歸，無論從基本面或未來競爭角度看，台積電股價反映了基本面價值。至於還可不可以買？他說，應從股神巴菲特角度來看，投資股市還是要看基本面、掌握基本面，若長期趨勢不變，隨時都可以去注意。
記者顏真真／台北報導
富邦金今日舉行2024年中場富邦財經趨勢論壇記者會，由於台積電也在今日衝破千元歷史性價位，蕭乾祥在會中也被問到怎麼看台積電躋身千金股？他說，整體來看，與美國ADR還是有一點差距，過去也都有一點差距，整個市場預期會突破千元以上，因此，應該是大家預料之中。
他也提到，整體來看，未來AI、半導體產業先進製程都在台積電，未來2至3年內，預估台積電競爭對手要趕上機率非常小，同時，市場預估，台積電明年資本支出應該也會增加，7月18日法說會預估營收及獲利表現有望正面，成長率預估都有近10%。
他談到，今年台股指數以8家個股貢獻上漲指數為主，共達78％，其中台積電股價來到1005元，即佔了其中59％，其他個股包括鴻海、聯發科、廣達，還有金融股的富邦金、國泰金、中信金，另華城也同樣邁進千元股。
蕭乾祥認為，從基本面及未來競爭角度，台積電股價反映基本面價值，應該是眾望所歸。至於可不可以買？他說，應該從「股神」巴菲特角度來看，投資股市主要還是看基本面、掌握基本面，若長期趨勢不變，隨時都可以去注意。
※【NOWnews 今日新聞
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