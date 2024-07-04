火鍋蟹肉棒「忘記脫膜煮熟了」！他傻眼：能吃嗎　正解一堆人煮錯

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不是不用拆嗎？拆了煮熟會散開耶」、「本來就不用拆，這樣蟹肉棒很完整，超棒」、「小時也都沒有在拆，長大之後發現好像要拆」、「我覺得根本沒有差，我也是常常這樣」、「我都會拆掉耶...那個塑膠煮太久也不好吧，是有多耐高溫。」
火鍋料「蟹肉棒塑膠膜」拆不拆？食藥署給出正確解答
而《NOWnews》記者日前與友人前往火鍋店用餐時，正巧也遇到相同問題，只見友人在火鍋水滾時，直接將未拆塑膠套的蟹肉棒直接丟進火鍋內，讓同桌其他人超傻眼詢問：「你怎麼沒有拆外面的套子就丟進去啊？」該友人回應則與網友相同：「我一直都這樣啊，這個煮熟沒有套子會散開耶？」最後多數人不能接受直接將蟹肉棒撈起。
那麼「蟹肉棒」到底要不要拆套入鍋呢？食藥署過去就曾經解答過：「蟹肉棒外層的塑膠是種高分子聚合物，裡頭成分耐熱程度不同，將塑膠套放入鍋中長時間煮食，很有可能將有毒物質吃下，因此建議民眾還是先拿下比較保險。」食藥署說：「蟹肉棒的塑膠膜耐熱度從60度至140度都有，在高溫環境下結構相對不穩定，建議民眾不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。」
蟹肉棒裡面沒有蟹肉！營養師投票結果仍有人不知
然而知道蟹肉棒「應該脫膜下鍋」之後，你也應該知道其實「蟹肉棒裡面不含蟹肉」！營養師程涵宇曾經發起投票詢問「高級蟹味棒裡面有螃蟹嗎？」結果有將近4成的人投票「有」！讓程涵宇也出面解釋：「蟹味棒是用魚漿、澱粉、色素香料製成，顏色、風味可能讓人以為吃到蟹肉，事實上蟹味棒不僅不含蟹肉，且營養值與真蟹肉相差許多。」
「不論是高級版或者一般蟹肉棒，皆不含蟹肉，熱量主要都是來自碳水化合物」程涵宇強調：「蟹味棒在製作過程中，多會加入磷酸鹽類的結著劑，可增加食物的保水性，進而提升口感與風味，但要注意，若是過量攝取可能影響人體對鈣質的吸收，且下鍋之前一定要拆掉外層的塑膠！」