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火鍋蟹肉棒「忘記脫膜煮熟了」！他傻眼：能吃嗎　正解一堆人煮錯

▲火鍋料「蟹肉棒」是不少人愛吃的配料之一，但你煮蟹肉棒時是否會將塑膠套拔下才丟下鍋呢？（圖/記者張嘉哲攝）
▲火鍋料「蟹肉棒」是不少人愛吃的配料之一，但你煮蟹肉棒時是否會將塑膠套拔下才丟下鍋呢？（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人愛吃火鍋的程度可以說是「一年四季都瘋狂」，即便最近天氣再怎麼熱，火鍋吃到飽的店家生意都不滅！然而，在吃火鍋時，大家是否常常看到一種加工食品的「蟹肉棒」，其外層都有一層塑膠膜包覆，就有網友討論「蟹肉棒的套子要拆嗎？......不小心忘記拆煮熟了好尷尬啊！」貼文引起廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「跟朋友約好要來家裡吃火鍋，想說朋友到直接開吃比較方便，所以就直接把火鍋料跟湯底都煮了，煮了大概30分鐘之後發現.....蟹肉棒的塑膠套完全沒有拔掉，這下該怎麼辦？朋友應該不會發現這個怪怪的地方吧？想知道蟹肉棒的塑膠套要拿掉才能煮嗎？」

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▲網友分享自己煮火鍋時，不小心把蟹肉棒「沒拆塑膠套」丟入煮熟，好奇這樣能不能吃。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不是不用拆嗎？拆了煮熟會散開耶」、「本來就不用拆，這樣蟹肉棒很完整，超棒」、「小時也都沒有在拆，長大之後發現好像要拆」、「我覺得根本沒有差，我也是常常這樣」、「我都會拆掉耶...那個塑膠煮太久也不好吧，是有多耐高溫。」

火鍋料「蟹肉棒塑膠膜」拆不拆？食藥署給出正確解答

而《NOWnews》記者日前與友人前往火鍋店用餐時，正巧也遇到相同問題，只見友人在火鍋水滾時，直接將未拆塑膠套的蟹肉棒直接丟進火鍋內，讓同桌其他人超傻眼詢問：「你怎麼沒有拆外面的套子就丟進去啊？」該友人回應則與網友相同：「我一直都這樣啊，這個煮熟沒有套子會散開耶？」最後多數人不能接受直接將蟹肉棒撈起。

那麼「蟹肉棒」到底要不要拆套入鍋呢？食藥署過去就曾經解答過：「蟹肉棒外層的塑膠是種高分子聚合物，裡頭成分耐熱程度不同，將塑膠套放入鍋中長時間煮食，很有可能將有毒物質吃下，因此建議民眾還是先拿下比較保險。」食藥署說：「蟹肉棒的塑膠膜耐熱度從60度至140度都有，在高溫環境下結構相對不穩定，建議民眾不要嫌麻煩，多一個步驟多一分保護。」

蟹肉棒裡面沒有蟹肉！營養師投票結果仍有人不知

然而知道蟹肉棒「應該脫膜下鍋」之後，你也應該知道其實「蟹肉棒裡面不含蟹肉」！營養師程涵宇曾經發起投票詢問「高級蟹味棒裡面有螃蟹嗎？」結果有將近4成的人投票「有」！讓程涵宇也出面解釋：「蟹味棒是用魚漿、澱粉、色素香料製成，顏色、風味可能讓人以為吃到蟹肉，事實上蟹味棒不僅不含蟹肉，且營養值與真蟹肉相差許多。」

「不論是高級版或者一般蟹肉棒，皆不含蟹肉，熱量主要都是來自碳水化合物」程涵宇強調：「蟹味棒在製作過程中，多會加入磷酸鹽類的結著劑，可增加食物的保水性，進而提升口感與風味，但要注意，若是過量攝取可能影響人體對鈣質的吸收，且下鍋之前一定要拆掉外層的塑膠！」

▲蟹肉棒外面的膜到底要不要拆，不少人持不同意見。（圖／翻攝PTT）
▲蟹肉棒烹煮時外面的膜記得要拆掉，而蟹肉棒的成分也皆不含「蟹肉」哦！（圖／翻攝PTT）

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